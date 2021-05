https://cz.sputniknews.com/20210501/byla-zjistena-ucinnost-prvni-davky-vakciny-pfizerbiontech-proti-mutacim-covidu-19-14344933.html

Byla zjištěná účinnost první dávky vakcíny Pfizer/BioNTech proti mutacím covidu-19

Britští vědci prozkoumali reakce imunity po použití první dávky preparátu od firem Pfizer/BioNTech. Během studií bylo zjištěno, že ti pacienti, kteří před tím... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Akademický časopis Science zveřejnil výsledky studií, na němž se podílela řada britských odborníků působících mimo jiné na Královské univerzitě v Londýně. Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké míry aplikace první dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech chrání před mutacemi nového typu koronaviru, konkrétně jihoafrické a britské.Na základě provedených testů vědci dospěli k závěru, že ti pacienti, kteří neprodělali koronavirus a nechali si vpíchnout jenom první dávku preparátu Pfizer, měli mnohem nižší ochranu proti mutacím covidu-19, než ti, kteří byli již dříve nakažení. Jak poznamenala profesorka Rosemary Boytonová, výsledky studií názorně ukazují zásadní význam druhé dávky vakcíny pro zajištění větší ochrany obyvatelstva před novými mutacemi.Nehledě na to, že výzkum zahrnoval jenom britskou a jihoafrickou mutaci, jeho závěry jsou relevantní i pro další typy mutací, a to včetně té indické či brazilské.Indická mutace v PrazeV Praze byla poprvé zaznamenána indická mutace covidu-19. Informovala o tom Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP).Uvádí se, že první případ onemocnění covidem-19 ve verzi označované jako B.1.617, takzvané indické mutace, se týká fyzické osoby z Indie.HSHMP ve své zprávě informuje, že ihned po zjištění dané skutečnosti zahájila detailní epidemiologické šetření a dohledává eventuální rizikové kontakty tak, aby nedošlo k přenosu indické mutace na další osoby.Připomeňme, že první případ nákazy mutovaným virem byl hlášen 24. dubna v Hradci Králové, kam mutaci podle všeho přivezla studentka z Indie.

