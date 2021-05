https://cz.sputniknews.com/20210501/byvaly-poslanec-za-kscm-jan-klan-se-zabyva-kauzou-vrbetice-od-zacatku-to-bylo-pruhledne-mini-14348017.html

Bývalý poslanec za KSČM Jan Klán se zabývá kauzou Vrbětice: Od začátku to bylo průhledné, míní

Bývalý poslanec za KSČM Jan Klán se zabývá kauzou Vrbětice: Od začátku to bylo průhledné, míní

Bývalý komunistický poslanec Jan Klán se ve svých příspěvcích na sociální síti zabývá kauzou Vrbětice. Kromě jiného například s odkazem na Seznam Zprávy... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Před pár dny zveřejnil bývalý poslanec na sociální síti příspěvek, ve kterém sdílí zprávu pojednávající o tom, že firma Westinghouse potvrdila, že má zájem o Dukovany. Následně poskytuje i své shrnutí. Podle jeho slov dodával před lety Westinghouse do českých jaderných reaktorů palivo, avšak kvůli praskání palivových tyčí se vyměnil dodavatel a odebírá se podle jeho slov palivo z Ruska. Konkrétně jde podle jeho slov o společnost TVEL. Klán napsal rovnou i svůj pohled na věc, kdy on sám bude raději stokrát víc věřit Rosatomu, než soukromé korporaci. „Jinak totiž reálně hrozí, že společnost zbankrotuje a nám tady zůstane rozestavěný projekt. Navíc si jasně řekněme, že soukromým korporacím jde primárně o zisk, takže pokud Westinghouse bude stavět Dukovany, tak nás to bude stát mnohonásobně více, než stavba Rosatomu. Současný stav věcí můžeme nazvat jako obchodní válku mezi USA a Ruskem o Dukovany v režii naší zpravodajské služby BIS za přispění naší neoliberální pravicové opozice,“ uvedl.Nutno podotknout, že tento jeho příspěvek není ani zdaleka jediný, který se zabývá kauzou Vrbětice. V jiném, ve kterém sdílel odkaz na svůj článek, si například klade otázku, proč přišla Bezpečnostní informační služba s tím, že za výbuchy ve vrbětickém muničním skladu stojí ruští agenti až nyní. Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

