Covid-19 v číslech: ČR eviduje 2 161 nových případů, nejméně za všední den od konce září

Laboratoře u nás včera, v pátek 30. dubna, odhalily celkem 2 161 nových případů nákazy. To je o 440 méně než za minulý pátek a o 64 méně než ve čtvrtek. Index... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví v Česku včera přibylo 2 161 potvrzených případů nákazy koronavirem. Jde tak o nejmenší počet ve všední den od konce září. Celkem se tak u nás, od začátku epidemie, nakazilo již 1 632 932 osob.Aktuální data také uvádí, že je u nás nyní 256 955 aktivních případů, pokud jde o lidi ve věku 65+. Zmiňme, že v nemocnicích je v současné chvíli hospitalizováno 2 676 osob. Pokud jde o počet pacientů v těžkém stavu, těch je 527.Za včerejšek bylo vykonáno 17 045 PCR testů (celkem již 6 769 875 testů) a 114 120 antigenních testů (celkem již 11 577 756 testů).Naočkováno bylo již celkem 3 156 421, přičemž za včerejšek jich bylo vykázáno 65 331. Zmiňme, že dokončené očkování proti covidu-19 má víc než milion lidí a minimálně jednu dávku vakcíny dostalo přes dva miliony obyvatel.Uveďme, že za včerejší den přibylo 150 vyléčených a celkově se tak tento počet uzdravených zvýšil na 1 555 152. Pokud jde o to, kolik obětí si u nás vyžádala covidová pandemie, aktuální čísla hovoří o 29 316 zemřelých. Za včerejší den dle údajů přibylo 16 obětí. Tyto údaje se ale mohou ještě zpětně změnit.Co se týče protiepidemického indexu rizika, ten je na 46 bodech, což odpovídá třetímu z pěti stupňů pohotovosti. Reprodukční číslo R se pohybuje na hodnotě 0,85. Poslední dubnový den zak nepatrně kleslo z původní hodnoty 0,87 . Připomeňme, že toto číslo udává počet lidí, které může infikovat jeden nakažený, a pokud je číslo R menší než jedna, počet nakažených v populaci klesá. Pod zlomovou hodnotou jedna, což znamená zpomalování epidemie, se drží sedmnáctý den v řadě. Na covid-19 zemřel novorozenecVčera jsme informovali o tom, že jednou z dalších obětí covidu-19 je dítě, kterému nebyl ani jeden rok. K úmrtí došlo před dvěma týdny v Trutnově.Je to již třetí dítě ve věkové kategorii 0-14 let, které za více než rok trvání epidemie koronaviru v Česku zemřelo. První dítě zemřelo v prosinci v Krajské nemocnici v Liberci. Jednalo se o holčičku, která ovšem na svět přišla již mrtvá. Dalším dítětem byl chlapec. V kategorii 15-24 let zemřeli v Česku čtyři lidé: tři chlapci a jedna dívka.

