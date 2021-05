Die Welt: Nejde o „enderácký reflex“. Saský premiér odůvodnil svou cestu do Moskvy

https://cz.sputniknews.com/20210501/die-welt-nejde-o-enderacky-reflex-sasky-premier-oduvodnil-svou-cestu-do-moskvy-14338821.html

V rozhovoru pro Die Welt saský premiér Michal Kretschmer sdělil své dojmy z nedávné cesty do Moskvy. Podle jeho slov se odtud vrátil „pod velkým dojmem z toho, co tam zažil“, a ještě jednou se přesvědčil o tom, že „je správné mluvit s tím druhým, a ne o tom druhém“. „Nám Němcům nemůže být Rusko lhostejné,“ prohlásil německý politik. „Před 80 lety napadl Wehrmacht Sovětský svaz. Neseme historickou odpovědnost. Čím je politická situace složitější, tím důležitější je zahajovat společné projekty,“ dodal.„Silným signálem“ by byly například dodávky do Německa ruské vakcíny Sputnik V, a také ukončení výstavby plynovodu Nord Stream 2: „Pokládám za chybu zpochybňování mezinárodních dohod. To je neodpovědné ze zahraničněpolitického hlediska, a je v rozporu s německou spolehlivostí. Je v tom obrovský potenciál konfliktů. Ti, kdo podkopávají tento velký projekt, musí jasně pochopit, jaké následky to bude mít. Odmítnutí plynovodu Nord Stream 2 bude i nadále odrazovat Rusko od Evropy a postrkovat je do náručí Číny. Rusko, které bude méně spolupracovat s Evropou, se kvůli tomu nestane spolehlivějším. A nebude určitě demokratičtějším“.Saský premiér promluvil také o svém rozhovoru s kremelským vládcem Vladimirem Putinem. Kvůli pandemii koronaviru s ním mohl hovořit jenom telefonicky. Aby se s ním sešel, musel by si po příjezdu do Moskvy odbýt čtrnáctidenní karanténu, a to nebylo možné. „A přece jsem mu za tuto besedu vděčný. Měl jsem možnost pohovořit o Navalném a o Ukrajině,“ podotkl německý politik. „Rozhovor byl důležitý. Nechápu ty, kdo ho kritizují. Absence dialogu nepřiváděla nikdy k urovnání konfliktu, ani k uvolnění. Proto jsem rád, že jsme měli možnost pohovořit,“ dodal.Kretschmer přitom vyvrátil zvěsti o tom, že jeho cesta do Ruska nebyla zkoordinována s Ministerstvem zahraničních věcí SRN. Podle jeho slov přistupují k organizování podobných návštěv na zahraničněpolitickém rezortu velmi důkladně, a konají se nikoli v rozporu s názorem Berlína, ale v rámci jednotné agendy. „Jsem přesvědčen, že německá vláda má vždy zájem o jednání s ruským prezidentem,“ zdůraznil. „Probíhají velmi často ve dvoustranném formátu. Zcela nedávno francouzský prezident Emmanuel Macron, kancléřka SRN a Putin projednali telefonicky vakcínu Sputnik V. Mezi Berlínem a Moskvou nepanuje rádiové ticho. Situace je nejednoznačná. Reálná politika není černá ani bílá,“ poznamenal.Kretschmer přitom zamítl předpoklad, že snaha politiků ve východní Evropě o komunikaci s Ruskem je „enderáckým reflexem“. „Jakožto předseda vlády Saska považuji za svůj úkol dívat se na Východ a udržovat s ním spojení. Stejně k tomu přistupují také jiní šéfové vlád ve východoněmeckých zemích. Bereme to velmi vážně. A usilujeme o dialog, mj. i pomocí cest do Moskvy,“ řekl v závěru německý politik.

