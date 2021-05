https://cz.sputniknews.com/20210501/eurokomisar-pro-justici-reynders-prozradil-detailni-informace-o-fungovani-covidovych-pasu-14342964.html

Eurokomisař pro justici Reynders prozradil detailní informace o fungování covidových pasů

Eurokomisař pro justici Reynders prozradil detailní informace o fungování covidových pasů

Koronavirová opatření se pomalu zmírňují, očkování v zemi probíhá v plném proudu a s blížícím se létem přemýšlí mnoho lidí nad tím, kam by vyjelo na dovolenou... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-01T17:57+0200

2021-05-01T17:57+0200

2021-05-01T17:57+0200

čr

koronavirus

evropská unie (eu)

nákaza

cestování

nemoc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/05/08/050825_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_206f8aec034f050113f3f493d30ad92c.jpg

V České televizi prozradil eurokomisař pro justici Didier Reynders, jak budou tyto covid pasy fungovat.Reynders uvedl, že spolupracují s Českou republikou, jako i s dalšími 26 státy, aby si byli jisti, že mají připravené technické podmínky.Podle jeho slov se nebudou data schraňovat na evropské úrovni, ale na národních úrovních s tím, že mezi státy se bude ochrana proti covidu ověřovat prostřednictvím QR kódu.Certifikáty z jiných členských zemíDotkl se i ceny covidových testů s tím, že Evropský parlament řeší jejich ceny. Dodal, že se snaží, aby byla cena co nejnižší.Podle jeho slov to celé bude fungovat tak, že členské země budou vydávat stejný certifikát s tím, že budou akceptovat certifikáty i z jiných členských zemí.Dodal, že covidový pas bude zdarma k dispozici v digitální nebo papírové podobě a co se týče covidových PCR testů, bude vše záležet na jednotlivých státech, jakou si nastaví cenovou politiku. Zmiňme, že Evropská komise představila v uplynulých dnech covid pasy jako možnost, díky které si Evropané budou moci užít bezpečně léto.

https://cz.sputniknews.com/20210428/cestovani-mezi-ceskem-a-slovenskem-bude-umozneno-i-bez-covid-pasu-shodli-se-kulhanek-a-korcok--14308867.html

https://cz.sputniknews.com/20210323/strc-si-ho-do-prdle-a-tycinkou-ho-utesni-doporucili-petrickovi-pote-co-zazpival-odu-na-covid-pasy-13371950.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, evropská unie (eu), nákaza, cestování, nemoc