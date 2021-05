Herečka ze Hry o trůny zažalovala Marilyna Mansona kvůli sexuálnímu násilí

https://cz.sputniknews.com/20210501/herecka-ze-hry-o-truny-zazalovala-marilyna-mansona-kvuli-sexualnimu-nasili-14341491.html

Britská herečka Esmé Biancová, která hrála Ros ve Hře o trůny, zažalovala zpěváka Marilyna Mansona (vlastním jménem Brian Warner) za sexuální násilí a bití... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Biancová se setkala s Mansonem v roce 2005 a o čtyři roky později ji pozval do Los Angeles kvůli natočení klipu, uvádí dokument. Když herečka dorazila, musela zůstat v domě zpěváka čtyři dny, během nichž jí zakazovali spánek, dostávala drogy a alkohol. Podle herečky ji Manson v určitém okamžiku svázal a zamkl v ložnici, bil ji bičem.Současně po několika měsících si herečka a zpěvák začali intimní vztah a udržovali jej na dálku až do roku 2011, vyplývá ze žaloby. Během této doby Manson opakovaně nutil zpěvačku k sexu, který byl často doprovázen násilím a ponižováním. Někdy mělo dojít i k tomu, že byla herečka v bezvědomí. V květnu 2011 údajně herečku Manson znásilnil.Biancová také podala stížnost na Mansonova bývalého manažera. Herečka má za to, že ten pomohl zpěvákovi ji přesvědčit, aby přišla do Spojených států, se slibem, že bude natáčet klip a film, které však nikdy nevyšly. Umělkyně byla zároveň donucena dělat „neplacenou práci“ a Manson naznačoval, že mu dluží sexuální intimitu, protože ji přivedl do Spojených států.Nejlepší dílyTelevizní společnost Now TV provedla dříve průzkum, ve kterém zjistila od fanoušků fantasy série Hry o trůny, které epizody seriálu za celých osm sérií považují za nejlepší. Podle respondentů je nejoblíbenější epizodou v historii projektu Bitva bastardů (devátá epizoda, šestá série). V ní se postaví Jon Sníh společně s malým vojskem proti obrovské armádě, kterou vede Ramsey Sníh.Na druhé místo dali fanoušci epizodu s názvem Vichry zimy, což byla poslední epizoda šesté série. Zapamatovatelná je především kvůli tomu, že se Cersei mstí vůdci náboženského hnutí Nejvyššímu vrabčáku a jeho následovníkům.Na pomyslné třetí místo umístili fanoušci osmou epizodu páté série Tvrdodomov. V této epizodě se Jon Sníh společně s lidmi z Noční hlídky snaží přepravit na lodích několik tisíc divokých. V tom jim ovšem zabrání Noční král a Bílí chodci. Ve stejné epizodě byla poprvé ukázána síla Nočního krále, který oživil všechny mrtvé pouze tím, že zvedl ruce.

