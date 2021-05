https://cz.sputniknews.com/20210501/houstone-mame-problem-hlasi-matovic-milujte-se-a-mnozte-se-navrhuje-reseni-14344332.html

Houstone, máme problém, hlásí Matovič. „Milujte se a množte se,“ navrhuje řešení

Houstone, máme problém, hlásí Matovič. „Milujte se a množte se,“ navrhuje řešení

„Ups,“ Slovensko bude mít brzy problém s vyplácením důchodů, varoval expremiér a ministr financí Igor Matovič (OĽaNO). Avšak žádnou paniku, Matovič připravuje... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-01T19:58+0200

2021-05-01T19:58+0200

2021-05-01T19:58+0200

igor matovič

porodnost

demografie

slovensko

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/13245950_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0989b877a73595b1c1ef709a9e263f87.jpg

Matovič na svém Facebooku poznamenal, že se jako ministr financí musí dívat do budoucnosti a „v té budoucnosti Houston hlásí problém“. V příštích letech se totiž Slovensko stane nejrychleji stárnoucí zemí v Evropské unii. Důvodem je klesající porodnost, což je trend, který pokračuje od sametové revoluce. Matovič vypočítal, že se od té doby na Slovensku nenarodilo více než 600 tisíc dětí, „kteří nám budou velmi chybět“.Bývalý premiér se tak obává, že problém není tak snadno řešitelný. Píše, že pokud další zadlužení, ani vyšší daně jsou nepřijatelné a ani více migrantů Slováci nechtějí, pak se dostáváme do klasické „Hlavy 22“.Mnozí uživatelé Facebooku vyzdvihli, jak dobré nápady Matovič má. Jiní ho ale nebrali příliš vážně. Poukázali například na to, že Matovičova vláda v době jeho premiérování vyhodila peníze za „zbytečné“ plošné testování, které ostatně v boji proti koronaviru nepomohly. Tyto prostředky se měly využít na podporu mladých rodin s dětmi.Jiní se mu vysmáli za jeho úvodní větu v příspěvku, ve kterém nejmenované politiky obviňuje, že si „nevidí na špičku nosu a žijí si svůj egotrip“.Podle Státního statistického úřadu SR v necelém 5,5 milionovém státě loni poprvé za 17 let došlo k přirozenému úbytku obyvatelstva, když se narodilo o téměř 2,5 tisíce dětí méně, než zemřelo osob. Celkový počet obyvatelstva však mírně stoupl, a to díky migraci. Pro srovnání – v roce 1989 se narodilo 15,18 dětí na tisíc obyvatel, zatímco v roce 2020 to bylo již 10,38 dětí na tisíc obyvatel. Nejvyšší přirozený úbytek obyvatel měly loni kraje Nitranský, Trenčínský a Banskobystrický.

https://cz.sputniknews.com/20210501/lepsi-alternativy-k-prosazovani-nasich-zajmu-nejsou-cesti-politici-oslavuji-vyroci-vstupu-do-eu-14342513.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

igor matovič, porodnost, demografie, slovensko