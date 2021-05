https://cz.sputniknews.com/20210501/ja-chci-taky-roztomily-zlaty-retvitr-si-chce-zasportovat-ale-nikdo-si-jej-nevsima-14338122.html

„Já chci taky!“ Roztomilý zlatý retvítr si chce zasportovat, ale nikdo si jej nevšímá

2021-05-01T10:43+0200

Kdyby měl tento chlupáč jen o něco víc odvahy, mohl už dávno pobíhat na hřišti. Je zřejmě ale stydlivý, a tak hru, která se odehrává na vedlejším dvorku, pozoruje pouze zpoza plotu. Vrtí přitom spokojeně ocasem a zřejmě čeká, až si ho jedno z dětí všimne a zavolá ho k nim. Vypadá to však, že si tohoto roztomilého psího diváka bohužel nikdo nevšímá. I tak ale video vzbudila velkou vlnu ohlasů na sociální síti.Lidé ocenili zejména to, jak je tento pes chytrý. Aby totiž mohl celý „zápas“ sledovat a nic mu neuniklo, stoupl si na tlapky a opřel se o plot.Další ve svých reakcích doufají, že se tento chlupáč do budoucna stane členem týmu: „Příště si určitě zahraje.“Milé video tak spoustě lidem vykouzlilo úsměv na tváři a zpříjemnilo jim den.

