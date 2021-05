https://cz.sputniknews.com/20210501/je-william-v-ohrozeni-objevil-se-nemanzelsky-syn-prince-charlese-a-camilly-14343259.html

Je William v ohrožení? Objevil se nemanželský syn prince Charlese a Camilly

Je William v ohrožení? Objevil se nemanželský syn prince Charlese a Camilly

Obyvatel Austrálie Simon Dorante-Day hodlá dokázat, že je nemanželským synem prince Charlese a jeho manželky Camilly Parker-Bowles.

2021-05-01T23:40+0200

2021-05-01T23:40+0200

2021-05-01T23:40+0200

celebrity

princ charles

královská rodina

rodiče

dědictví

austrálie

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/734/94/7349428_0:16:2200:1254_1920x0_80_0_0_2ac02552bea0ae48c133a5380fd66c0c.jpg

Sotva utichl povyk kolem rozhovoru prince Harryho a Meghan Markle, Windsorové se opět ocitli uprostřed skandálu - tentokrát kvůli Australanovi, který tvrdí, že je synem budoucího krále a jeho manželky, a trvá na testu DNA.55letý muž byl adoptován rodinou, která měla vztah ke královskému dvoru, a jako dítě žil v Portsmouthu ve Velké Británii. Ve věku jeden a půl roku si ho adoptoval pár v Austrálii. O jeho biologických rodičích je známo jen to, že se jeho otec jmenoval Charles a jeho babička pracovala jako služebnice v královském paláci. Novinářům řekl, že jeho babička mnohokrát řekla, že princ Charles a Camilla Cornwallovi jsou jeho tajní biologičtí rodiče.Hodlá se tak obrátit na Nejvyšší soud Austrálie, aby prokázal svou příslušnost k britské královské rodině.Dorante-Day je přesvědčen, že čím déle budou zástupci Buckinghamského paláce popírat jeho skutečný původ, tím víc skončí v trapné situaci.Muž si na sociálních médiích říká „princ Simon“a jeho facebooková stránka je plná příspěvků, v nichž porovnává svou tvář z dětství a současných fotografií s tváří Charlese, Camilly a jejich dětí, se zvláštním zaměřením na prince Williama a Toma Parker-Bowlese, syna Camilly. Dorante-Day tvrdí, že jeho lícní kosti a zuby jsou velmi podobné těm „windsorským“.Simon se však rozhodl zajít ještě dál a vytáhl fotografii svého syna Liama, kterou porovnal s fotkou královny Alžběty II., když byla ještě malé dítě.Za pravdu mu dávají i úplně cizí lidé, kteří jsou podobností na fotografiích unešeni.„Pánové, i jeho oči vypadají úplně stejně, jako má královna Alžběta II., i linie čelistí,“ zněl jeden z komentářů pod fotkami a doplňoval ho další: „Ano. Na fotografii, kde je Liam a Alžběta, vidím podobnost a říkám si: „Wow!“Je to až příliš mnoho podob, aby to byla náhoda.“Podle oficiálních údajů se Charles setkal s Camillou až v roce 1971, tedy 5 let po objevení se „prvního dědice“.Ukázalo se, že když se Simon narodil, princ měl jen 17 let a Camille bylo 18 let. Podle Simonova zjištění Camilla zmizela z očí britské veřejnosti zhruba devět měsíců před jeho narozením.Pozorovatelé a životopisci britské královské rodiny si jsou jisti, že je nepravděpodobné, že by příběh Dorante-Dayeho měl nějaké pokračování (je obzvláště nepravděpodobné, že by australský soud prince a jeho manželku ve skutečnosti nutil k provedení testu DNA). Navzdory skepsi však stojí za to připomenout nedávný skandál kolem bývalého belgického krále Alberta II. a Delphine Boël, která tvrdila, že byla dcerou panovníka. Sedm let poté, co Delphine podala žalobu na otcovství, nařídil bruselský soud bývalému králi podstoupit test DNA. Dne 28. ledna 2020 rozhlasová společnost RTBF s odvoláním na prohlášení právníků Alberta II. oznámila, že se seznámil s výsledky vyšetření a uznal jeho otcovství.

https://cz.sputniknews.com/20210424/kate-middletonova-byla-oznacena-za-budouci-kralovnou-britanie-14259202.html

austrálie

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

princ charles, královská rodina, rodiče, dědictví, austrálie, velká británie