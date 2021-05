https://cz.sputniknews.com/20210501/jedu-pozde-na-jadernou-apokalypsu-v-cine-se-po-dalnici-ritil-raketovy-system-df-41-video-14340681.html

„Jedu pozdě na jadernou apokalypsu!“ V Číně se po dálnici řítil raketový systém DF-41. Video

„Jedu pozdě na jadernou apokalypsu!“ V Číně se po dálnici řítil raketový systém DF-41. Video

Čínský mezikontinentální raketomet DF-41 byl natočen na video, a to během přesunu po veřejné silnici. Video zveřejněné na Twitteru vyvolalo vášnivou debatu mezi uživateli internetu.

2021-05-01T20:20+0200

2021-05-01T20:20+0200

2021-05-01T20:20+0200

video

raketový systém

raketomet

raketový komplex

čína

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/14340565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fadba13a7c00c61b595df91a172b1d47.jpg

Na záběrech je vidět, jak se několika tunové bojové vozidlo 8x8 s celkem slušnou rychlostí pohybuje v provozu spolu s běžnými auty.Jak poznamenal ruský vojenský expert Jurij Ljamin pro portál Rossijskaja gazeta, vojenští řidiči Čínské lidové osvobozenecké armády (ČLOA) očividně během cvičení trénovali rychlý přesun z jedné oblasti do druhé.Proto pravděpodobně vidíme přepravní a odpalovací kontejner nikoli se skutečnou balistickou raketou, ale s její masově-dimenzionálním modelem.Nehledě na skutečnost, že se s největší pravděpodobností jednalo o model rakety, uživatelé internetu ve svých komentářích o této neobvyklé situaci hodně žertovali.„Asi první rozbuškový vůz, co jsem viděl,“ napsal jeden z komentujících.„Důstojníku, teď mě nemůžete zastavit, jedu pozdě na jadernou apokalypsu!“ dodal další.„Nevidím registrační značku! Zastav!“ uvedli dále.„Myslím, že to schovali dobře,“ poznamenal jeden komentátor.DF-41 (podle klasifikace NATO CSS-X-10) byly poprvé představeny v září roku 2019 na největší vojenské přehlídce věnované 70. výročí založení Čínské lidové republiky.Tyto třístupňové mezikontinentální balistické rakety na tuhá paliva jsou v současné době považovány za nejpokročilejší a nejsilnější ve výzbroji Čínské lidové osvobozenecké armády.Při své vlastní hmotnosti 80 000 kg mohou nést 10 individuálně zaměřených hlavic s kapacitou jedna megatuna každá. Maximální dolet je údajně 14 000 km.V současnosti jsou podle amerických údajů takto obávanými zbraněmi vybaveny nejméně dvě raketové formace čínské armády.Dne 24. ledna 2017 hongkongská média informovala, že Čína nasadila jaderné zbraně v provinciích hraničících s Ruskem na severovýchodě země, asi 700 kilometrů od Vladivostoku. Zpráva byla rovněž publikována čínskými státními médii. Jednalo se o nové balistické střely DF-41 s několika hlavicemi. Oficiální ruská reakce byla klidná - Kreml uvedl, že v tom hrozbu nevidí. Výbor pro obranu Rady federace však slíbil, že skupina protiraketové obrany na Dálném východě bude bez ohledu na to stále posilována.

https://cz.sputniknews.com/20210316/video-strelba-ruskych-raketovych-vojsk-a-delostrelectva-v-krasnodarskem-kraji-13333768.html

2

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

raketový systém, raketomet, raketový komplex, čína