„Lepší alternativy k prosazování našich zájmů nejsou.“ Čeští politici oslavují výročí vstupu do EU

Dne 1. května 2004 se k Evropské unii připojilo Česko, a ta se rozšířila celkem o 10 států. Dnes je tak výročí sedmnácti let vstupu ČR do EU. Generál Petr... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Generál ve výslužbě Petr Pavel je například přesvědčen, že Evropská unie se pro Česko stala tou pravou platformou umožňující hájit a prosazovat republice své zájmy. Předseda ODS Petr Fiala si ale na rozdíl od generála myslí, že vstup Česka do EU je významnou událostí především z hlediska toho, že se zemi nakonec podařilo dosáhnout dlouhodobě sledovaného cíle – osvobodit se od pout sovětského vlivu.„Před 17 lety Česká republika vstoupila do EU. Jsem hrdý, že na tom měla velký podíl ODS. Poté, co se nám podařilo zemi přivést do NATO, šlo o další velký úspěch. Překonali jsme tak 40 temných let komunismu a vrátili jsme se tam, kam jsme vždy patřili: na Západ,“ zdůraznil Fiala.17. výročí vstupu do EU si připomněl i český premiér Andrej Babiš. Podle něj členství v tomto společenství přineslo Česku zcela jednoznačné výhody.Výročí rovněž neuniklo pozornosti Straně zelených, která na své facebookové stránce dokonce poznamenala, že považuje 1. května 2004 za druhý nejdůležitější datum v české novodobé historii, hned po 17. listopadu 1989. „EU byla založena jako projekt pro zajištění míru po hrůzách druhé světové války, a to je potřeba připomínat. Potom se přidala ekonomická role a rozvoj hospodářství. Pak volné cestování, možnost studovat nebo pracovat v dalších zemích. A aktuálně je role EU společně řešit další výzvy: ochranu přírody a klimatu, zlepšování sociálních podmínek, dodržování právního státu nebo lidských práv. A samozřejmě také bezpečnosti a vměšování cizích zemí, kterého jsme byli svědky ve Vrběticích. Tím se symbolicky vracíme na začátek: členství v Evropské unii je otázkou míru. Proto jsme rádi, že v ní jsme,“ napsali Zelení.

Lubos Vokoun Kdy jsme prostřednictvím EU prosadily zájmy ČR ??? Nikdy. Vždy pouze prosazujeme zájmy USA nebo jiných zemí EU. 10

Renegát Svátek kolaborantů 7

