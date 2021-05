https://cz.sputniknews.com/20210501/monika-absolonova-sokovala-sve-fanousky-po-nekolika-letech-se-rozesla-s-otcem-svych-synu-14341695.html

Monika Absolonová šokovala své fanoušky: Po několika letech se rozešla s otcem svých synů

I když je 1. květen obecně považován za svátek zamilovaných a čas lásky, ne každý musí nutně prožívat takové pocity. Příkladem je i česká herečka a zpěvačka... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Monika tuto zásadní životní změnu oznámila u fotografie, na které je zachycena se svými syny Tadeášem a Matoušem.Svěřila se i s tím, že ji to mrzí, ale zdůraznila, že je pro ně oba zásadní, aby byli i nadále dobrými rodiči pro své děti.V samotném závěru pak ještě všem vzkázala, včetně novinářů, ať se nezlobí, ale že tohle je vše, co k tomu řekne. „Tak mě/nas nekontaktujte. Děkuju za pochopení,“ uvedla.Reakce na sociální sítiTato novinka však mnohé šokovala, jelikož nic nenasvědčovalo tomu, že by spokojený pár měl mít nějaké problémy. O překvapených reakcích svědčí i komentáře pod příspěvkem.A další reakce plné milých slov a podpory se objevovaly dál: „Tak to je šok. Moc mě to mrzí. Přeji hodně sil a mnoho štěstí do budoucna. Máte 2 krásný kluky, bude líp.“Někteří se vyjadřovali v tom smyslu, že tuto informaci zkrátka nemohou pochopit. Mrzelo je to i za Moniku.„Každý konec je začátek něčeho nového. Posílám sílu a pohlazení. A nezapomínejte jste úžasná,“ nechybělo povzbuzení.Monika AbsolonováZačala svou hudební kariéru už v sedmi letech. Ale první velkou prací pro ni byl muzikál Dracula. Pak hrála v muzikálu Krysař Daniela Landy a zúčastnila se divadelních verzí muzikálů Rebelové a Noc na Karlštejně. V roce 2012 začala moderovat televizní soutěž Taxík.Zpěvačka podstoupila korekci nosu před rokem 2008. Po několika pokusech však nevypadal, jak by chtěla, proto odjela na operaci do USA.Absolonová je dvojnásobnou matkou. S Tomášem Hornou, s nímž již netvoří pár, má syna Tadeáše a Matouše. Připomeňme, že Absolonová si s hokejistou Tomášem začala v roce 2014. Zpěvačka tehdy tvrdila, že nestojí za rozpadem manželství hokejisty. Manželka Jitka Hornová si ale myslela něco jiného. V létě 2016 dostala Monika zásnubní prsten, ale ke svatbě nikdy nedošlo.

