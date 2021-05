https://cz.sputniknews.com/20210501/odbornice-na-vyzivu-vysvetlila-ktera-kava-je-nejmene-skodliva-14333395.html

Odbornice na výživu vysvětlila, která káva je nejméně škodlivá

Odbornice na výživu vysvětlila, která káva je nejméně škodlivá

Výživová poradkyně, mistryně RF v body fitnessu Maria Rozanovová vysvětlila v rozhovoru pro portál Moskva 24, která káva je nejméně škodlivá a čím je tento... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-01T08:31+0200

2021-05-01T08:31+0200

2021-05-01T08:31+0200

zdraví

káva

jídlo

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/869/38/8693889_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_d8d4ce5f370b3f11ed14df4bebb49ab0.jpg

Odborníci na zdravou výživu se domnívají, že popularita kávy z nějakého důvodu stoupá. „Například ve studii o roli kávy v lidském zdraví z roku 2017 dospěli vědci k závěru, že konzumace kávy napomáhá snižovat úmrtnost. Poté vyšlo mnoho článků s chytlavými titulky, jako například ‚3 šálky kávy denně prodlužují život‘. Nikdo však nebere v úvahu skutečnost, že ve studii byla spotřeba nápoje vypočítána v kávových šálcích, jejichž kapacita není větší než 70 mililitrů. V běžném životě však lidé používají nádobí o objemu od 100 do 400 mililitrů, někdo pije instantní kávu a někdo filtrovanou,“ upozorňuje Maria Rozanovová.Podle jejích slov obsahuje káva více než 1 000 účinných látek. Ale největší vliv na náš organismus má kofein, kyselina chlorogenová, polyfenoly a diterpeny.Chemie a život„Kofein vytváří iluzi přívalu energie, ale po hodině působí opačně. Je to způsobeno tím, že pod jeho působením začne organismus spotřebovávat ‚rezervní‘ zásoby energie, které se ukládají pro případ extrémní zátěže. Únava se však rychle vrátí a dokonce zesílí,“ upozorňuje Maria Rozanovová.„Kyselina chlorogenová a polyfenoly zvyšují rozpustnost kofeinu a jsou důležitými modulátory chuti. Při rozumné konzumaci těchto látek nedochází k žádným vedlejším účinkům, ale ve velkém množství způsobuje kyselina chlorogenová nevolnost, bolesti hlavy a bušení srdce,“ varuje Rozanovová.„Diterpeny jsou biologicky aktivní látky, k nimž patří kavestol a kaveol. Často vyvolávají zvýšení hladiny cholesterolu v krvi: ve větší míře - kavestol, v menší míře - kaveol,“ říká výživová poradkyně.Podle Marie Rozanovové závisí množství těchto látek v nápoji na druhu kávy a způsobu její přípravy. „Například espresso obsahuje hodně kofeinu a kyseliny chlorogenové. Instantní káva má nízký obsah kofeinu. Filtrovaná káva obsahuje méně diterpenů. K ideálnímu posouzení zdravotních plusů a mínusů kávy existuje indikátor - kávová jednotka. Konzumaci 2–4 KJ (kávových jednotek) denně v případě zdravého dospělého člověka lze považovat za neškodnou. Například 30 mililitrů espressa má 0,7 kávových jednotek. V cappuccinu s kapacitou 354 mililitrů je 1,4 KJ.Komu káva škodí?Rozanovová zdůrazňuje, že v terapeutické dietetice existují kontraindikace pití kávy při cukrovce, onemocnění trávicí soustavy, inzulínové rezistenci, nízkém krevním tlaku a dalších zdravotních problémech. Odbornice také uvádí, že oblíbený nápoj má negativní vliv na pokožku, a dokonce přispívá k přibývání na váze.„Naše enzymy nevědí, co dělat s potravinou z cizí oblasti, a gen, který metabolizuje kofein, není u Rusů příliš aktivní v porovnání s Brazilci, v jejichž vlasti káva roste. Jsou proto zatěžována játra, vylučovací systém trpí, což se odráží na stavu pokožky. Kromě toho hraje roli kvalita kávy a její složení. Do našich kuchyní se nedostávají stejná zrna, která byla ráno sklizena a pražena v Brazílii. Zrna procházejí zvláštním zpracováním a před balením se k nim přidávají chemické složky, aby se ve výrobku nevyvíjely bakterie a houby.“Hlavně ne s mlékemMnoho lidí miluje kávu s hustou čepicí mléčné pěny. Latte, macchiato a cappuccino si podle módy vybírají i ti, kterým chuť kávy příliš nevyhovuje. Odbornice však varuje právě před takovými nápoji.„Nyní je v módě nabízet kávu se sušeným mlékem, smetanou, cukrem. Takový nápoj vyvolává proces fermentace a zabíjí prospěšnou střevní mikroflóru. V důsledku toho imunitní systém slábne a není připraven bojovat proti cizím virům a bakteriím. A při problémech s vylučovacím systémem trpí pokožka. Pokud do kávy přidáme mléko, smetanu, cukr nebo sladidlo, změní se nutriční hodnota nápoje, zvýší se obsah bílkovin, tuků a sacharidů. Čím více mléka, tím menší antioxidační aktivita. Proto je samozřejmě lepší zvolit si nápoj co nejjednodušší, bez přísad a vysoké koncentrace samotného kofeinu, a to je Americano bez cukru,“ vysvětluje Maria Rozanovová.

https://cz.sputniknews.com/20210430/od-pondeli-ke-kadernikovi-arenberger-vysvetlil-jak-to-bude-vypadat-14331679.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

káva, jídlo, zdraví