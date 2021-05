https://cz.sputniknews.com/20210501/okamura-celi-vyhruzkam-nasili-a-smrti-od-homosexualistickych--aktivistu--14346778.html

Okamura čelí výhrůžkám násilí a smrti od „homosexualistických aktivistů“

Předseda SPD Tomio Okamura se na sociální síti svěřil s tím, že mu chodí od „homosexualistických aktivistů" výhrůžky násilím a smrtí. Vše má souviset s jeho...

Okamura na sociální síti zveřejnil příspěvek, ve kterém popsal nastalou situaci a připojil k němu i znění zpráv, které dostal.Dále konstatoval, že alespoň tak nyní všichni vidí, co se ve skutečnosti skrývá za slovy o toleranci, pravdě a lásce. „Samozřejmě se tohoto vyhrožování a zastrašování nezaleknu a nadále budu svobodně a demokraticky říkat své názory. Hlavně moc děkuji doslova tisícům a tisícům lidí za vyjádřenou podporu,“ napsal.Následně uvedl, že nemá nic proti homosexuálům, dokonce i jeho mladší bratr je podle jeho slov gay a jak dodává, je to skvělý člověk. Zopakoval, že již říkal, že nemá nic ani proti registrovanému partnerství a uvedl, že i tento týden v Poslanecké sněmovně navrhoval možnost v rámci novely zákona o registrovaném partnerství rozšířit práva homosexuálních párů o ty návrhy, které jsou rozumným řešením jejich problémů a potřeb.Uzákonění manželstvíVe čtvrtek dala Poslanecká sněmovna v úvodním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Pro zamítnutí hlasovalo 41 z 93 přítomných poslanců. Mezi odpůrci homosexuálních manželství byli poslanci SPD, KDU-ČSL, část ODS, část ANO i nezařazení poslanci z Trikolóry či Volný blok. Naopak předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že ačkoli je katolička, manželství pro všechny podporuje.Novela tak nyní zamíří do výborů. Nicméně poslanci prodloužili dobu na projednávání ze standardních 60 dnů na 80 dnů. Proto není jisté, že poslanci o novele rozhodnou do říjnových voleb.Sněmovna ovšem ve čtvrtek podpořila i návrh zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy, a to doplněním ústavní listiny práv a svobod. I přes snahu Pirátů ji potopit i tato předloha jde do výborů, kde se bude rovněž projednávat v prodloužené lhůtě.Rozšíření manželského svazku na homosexuály navrhlo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, a sice ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství se podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.Pokud občané stejného pohlaví budou moci uzavírat manželství, získají tím stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Současný systém registrovaného partnerství to neumožňuje.

