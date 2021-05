https://cz.sputniknews.com/20210501/ombudsman-krecek-a-pravnik-hasenkopf-se-vyjadrili-k-uzakoneni-manzelstvi-pro-stejnopohlavni-pary-14340905.html

Ombudsman Křeček a právník Hasenkopf se vyjádřili k uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry

Ve čtvrtek dala Poslanecká sněmovna v úvodním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Nutno podotknout, že toto téma vyvolává podněty k... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Co se týče prvního zmíněného, tedy Stanislava Křečka, podle jeho slov nejde o práva a ani o lidská práva. Pokračoval s tím, že práva v obou případech mohou být stejná nebo obdobná, ale to neznamená, že oba typy soužití musí mít stejný název. Podle jeho slov se zde ideologie snaží zvítězit nad srozumitelností práva.K tématu se vyjádřil i právník Pavel Hasenkopf. „Tak ještě jednou: Každý muž má právo uzavřít manželství s ženou (bude-li ho nějaká chtít). Každá žena má právo uzavřít manželství s mužem (bude-li ji nějaký chtít). Zda jsou snoubenci homosexuálové nebo heterosexuálové, nikdo nezkoumá, zákonu je to šumák. To není diskriminace, že někdo má možnost, která mu nevyhovuje a nechce ji využít. Diskriminací by bylo, kdyby stát zjišťoval sexuální orientaci jako podmínku uzavření manželství, a homosexuálům je zakazoval,“ uvedl.Právník poukazuje i na jistý fakt. Vyzývá totiž uživatele, aby se podívali na počet poslanců, kteří hlasovali pro uzákonění stejnopohlavních manželství, a zároveň zvedli ruku i pro prodloužení lhůty pro projednání návrhu ve výborech ze 60 na 80 dnů.Návrh zákonaPro zamítnutí hlasovalo 41 z 93 přítomných poslanců. Mezi odpůrci homosexuálních manželství byli poslanci SPD, KDU-ČSL, část ODS, část ANO i nezařazení poslanci z Trikolóry či Volný blok. Naopak předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že ačkoli je katolička, manželství pro všechny podporuje.Novela tak nyní zamíří do výborů. Nicméně poslanci prodloužili dobu na projednávání ze standardních 60 dnů na 80 dnů. Proto není jisté, že poslanci o novele rozhodnou do říjnových voleb.Sněmovna ovšem ve čtvrtek podpořila i návrh zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy, a to doplněním ústavní listiny práv a svobod. I přes snahu Pirátů ji potopit i tato předloha jde do výborů, kde se bude rovněž projednávat v prodloužené lhůtě.Rozšíření manželského svazku na homosexuály navrhlo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, a sice ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství se podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.Pokud občané stejného pohlaví budou moci uzavírat manželství, získají tím stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví. Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Současný systém registrovaného partnerství to neumožňuje.

