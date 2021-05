Polští vědci objevili dva tisíc let starou mumii těhotné ženy. Foto

https://cz.sputniknews.com/20210501/polsti-vedci-objevili-dva-tisic-let-starou-mumii-tehotne-zeny-foto-14339022.html

Mumie, která se nachází v Národním muzeu ve Varšavě, ukrývá pod svými obvazy tělo těhotné ženy. Jedná se o unikátní případ. Doktor Wojciech Ejsmond z Institutu... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

V průběhu nedávného výzkumu bylo zjištěno, že žena byla v 26.-28. týdnu těhotenství. K samotnému objevu došlo v rámci Varšavského projektu mezioborových studií mumií, a to díky využití tomografu- Právě proto nebylo sejmutí obvazů zapotřebí.Doktor Wojciech Ejsmond ve svém rozhovoru pro Sputnik tvrdí, že tato mumie je unikátní, protože v dané chvíli je to jediná mumie s plodem v matčině děloze.- Jak se tato mumie ocitla ve Varšavě? Kdo ji přivezl?- Do Polska ji přivezl Jan Wężyk-Rudzki, který byl před tím tajemníkem hraběte Stanisława Kostky Potockého – ministra národního vzdělání a náboženských vyznání Polského království (1815 - 1820) a prezidenta Senátu Polského království v době vládnutí ruského imperátora Alexandra I. Pavloviče. Veškeré náklady za námořní přepravu mumie z Alexandrie do Itálie a pak do Polska uhradila vláda Polského království.- Donedávna se předpokládalo, že se pod obvazy mumie Národního muzea ve Varšavě skrývá kněz Hor-Dżehuti. Vy říkáte, že ještě v 19. století se tvrdilo, že se uvnitř rakve nachází mumie ženy. Proč se již v tu dobu objevila verze o tom, že v rakvi se nachází tělo ženy?- Můžeme připustit, že barevné víko, pod kterým se nacházela mumie, tenká plastika obličeje, barvící sarkofág ozdobený květinami, mohly tehdy vést k podobnému závěru. My přesně nevíme, proč se objevila tato verze. Na konci 20. let minulého století podařilo se přečíst nápisy na sarkofágu a na víku, které přiklápělo samotnou mumii a zjistilo se, že tento sarkofág byl určen pro kněze jménem Hor-Dżehuti, který žil ve Vesetu v 1. století před našim letopočtem a v době Starověkého Řecka a Starověkého Říma byl uctíván jako místní světec. Až teď, během našeho výzkumu, se podařilo zjistit, že jde bez pochyby o ženu.- Jak se mohlo stát, že ve Starověkém Egyptě pohřbili nabalzamovanou těhotnou ženu? Vždyť při mumifikaci z těla zpravidla odstraňovali vnitřní orgány.- Je to velmi zajímavý aspekt. Tato mumie nám umožnila dozvědět se dosud neznámé věci týkající se pohřebních tradic: jaký status mělo budoucí dítě z hlediska náboženství Starověkého Egypta? Zda se ještě nenarozené dítě považovalo za součást matky, které zatím nemělo vlastní duši a totožnost? Možná, důvod byl čistě praktický: v této fázi těhotenství vytažení plodu z dělohy, aniž by nebyl poškozen či nebylo viditelně poškozeno tělo matky - je velmi náročná procedura, téměř nemožná… Vzhledem k tomu, že se jednalo o ojedinělý případ, když bylo balzamováno tělo mrtvé těhotné ženy, mohli zkrátka nevědět, co mají dělat a nechali to být.- Poslední otázka: Kdo je otec?- Haha, pěkný vtip. Možná se to podaří zjistit, genetická studia se rozvíjí. Je možné, že najdeme otce a budou alimenty?

