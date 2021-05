https://cz.sputniknews.com/20210501/premier-babis-si-postezoval-ze-se-rozhodnuti-ministru-a-uredniku-dozvida-az-z-medii-14343879.html

Premiér Babiš si postěžoval, že se rozhodnutí ministrů a úředníků dozvídá až z médií

Premiér Babiš si postěžoval, že se rozhodnutí ministrů a úředníků dozvídá až z médií

Počty nových případů covidu-19 klesají a v Česku se pomalu začínají uvolňovat opatření. S jistými změnami však přišly i zmatky, konkrétně se jednalo o otevření...

Za zmínku stojí, že v tomto týdnu se několikrát změnily podmínky vstupu do provozoven, které se otevřou v pondělí 3. května. Delší dobu totiž nebylo jasné, zda bude potřeba pro vstup negativní test a pokud ano, pak jaký. Kromě toho vláda rozhodla o vpuštění 10 procent fanoušků na stadiony v rámci pilotního projektu. Podle premiéra se o výjimce pro fotbal dozvěděl z médií s tím, že resort zdravotnictví vládu neinformoval.Kromě toho Babiš uvedl, že nevěděl, proč nemohou děti, které se ve školách testují pravidelně, volně sportovat. V rozhovoru se zmínil i o zrušeném tendru na testy do škol. Podle jeho slov zopakovala Správa hmotných rezerv vypsání zakázky, protože se musí postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Rozvolnění se dotkne kadeřníkůOd pondělí 3. května dojde k obnově provozu kadeřnictví a dalších kosmetických služeb. Každý zákazník, který bude chtít navštívit kadeřnictví, masáž, kosmetiku a další služby, musí při každé návštěvě předložit negativní test na covid-19.V případě profesionálně provedeného PCR testu bude platit sedm dní od odběru, antigenní provedený na certifikovaném místě bude platit 72 hodin. Nakonec bude možné využít také testy z práce, zaměstnavatel však musí vyhotovit potvrzení, že výsledek testu byl negativní. U dětského testu ze školy zákonný zástupce sepíše čestné prohlášení o negativním testu, včetně data provedení testu. Zároveň je test možné provést na místě před poskytnutím služby.Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že poskytovatelé služeb budou muset uchovávat jméno a příjmení zákazníka, čas poskytnuté služby a údaje, kdo službu poskytl.Zbylé služby a obchody by se měly otevřít 10. května. V řadě krajů se vrátí do škol žáci druhého stupně základních škol, budou otevřeny galerie a muzea.

česká republika

