První máj – protestů čas? V Praze se chystají meetingy a demonstrace

Známá fráze „První máj, lásky čas“ již zřejmě tolik neplatí. V dnešní době by se slušelo říci spíše „protestů čas“, a to vzhledem k tomu, že se dnes v Praze u... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Jednou z protestních akcí, které se budou konat dnes odpoledne, bude demonstrace na Petříně, kterou má na starosti hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES.Akce, která byla předem nahlášena pražskému magistrátu, by se mělo zúčastnit asi sto lidí.Tato demonstrace však není jedinou událostí. Prvního května, který je označován za Svátek práce, se do ulic vydají také lidé na Letné. Konkrétně je naplánován pochod z Letné na Klárov, přičemž na této akci budou hlavním tématem vládní opatření.Na zmiňovaném místě má dnes odpoledne proběhnout také protivládní manifestace.Vlastní program mají na dnešní den také politické strany. Například příznivci ODS se dnes sejdou u horní stanice lanovky na Petřín, a to již dopoledne. Skupinu pak na Střeleckém ostrově vystřídajíkomunisté, kteří si rovněž chtějí připomenout první máj. Kromě toho si část ostrova zamluvil Volný blok, který láká na setkání s poslancem Lubomírem Volným. Ostrov by měl dále vítat pár desítek lidí na Střeleckém ostrově, kde by měla proběhnout akce s názvem „První máj anarchistek a anarchistů“.Pokud jde o to, jak se k plánovaným akcím staví tamní policie, ta zatím žádná mimořádná opatření kvůli dění nepřijala. Události však bude monitorovat.Dotyčný rovněž podotkl, že policie situaci vyhodnocuje průběžně a na dění pružně reaguje.Za zmínku stojí také to, že vzhledem k pandemickému zákonu, který nyní platí, současná opatření již počet účastníků shromáždění nijak nelimitují. Nejvyšší správní soud totiž nedávno zrušil omezení na sto účastníků. I přesto ale resort zdravotnictví nadále zasahuje do podoby takových akcí, kdy jejich účastníci mají být rozděleni po skupinách po dvaceti lidech a dodržovat dvoumetrový rozestup.

➗❌➖➕ Máj je význačný měsíc přírody, milenců, pracujících, osvobození od fašistů a církevního prežitku mozkování na božskou víru. Moc doufám a budu se i pilně zůčastňovat protestů a demonstraci proti tomu hnusnému kapitalismu,protože je na čase USraelské hajzly odstranit z vlády a zrušit ten jejich demokratický sajrajt.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎👎👎🤮🚾🚾 30

hack Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol; a slunce jasná světů jiných bloudila blankytnými pásky, planoucí tam co slzy lásky. 21

