Prvomájové demonstrace v Paříži a Berlíně se změnily v nepokoje a střety s policií

Ve Francii se tisíce lidí zapojily do tradičních prvomájových demonstrací. Ač byla akce zpočátku poklidná, demonstranti začali poté házet na policisty kameny a... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

V Paříži se demonstrace zúčastnili kromě jiných i pracovníci ze sektorů, které byly velmi zasaženy pandemií covidu-19, a také členové hnutí žlutých vest. Právě to spustilo před třemi lety mohutnou vlnu protivládních demonstrací.Demonstrace se konaly podle agentury Reuters v Paříži, Lyonu, Nantes, Toulouse a dalších francouzských městech. Nutno podotknout, že protesty se odehrávaly většinou v souladu s protikoronavirovými opatřeními, účastníci nosili většinou roušky a dodržovali i rozestupy.Ačkoliv byla většina akcí poklidná, v Lyonu musela zasahovat policie, kdy bylo potřeba rozehnat asi 200 lidí házejících dělobuchy. Ve francouzském hlavním městě pak bylo v potyčkách s anarchisty zatčeno 17 osob a policisté museli použít slzný plyn. Radikální výtržníci Black block, kteří se připojili k prvomájové demonstraci, ničili banky, rozbíjeli skla zastávek, došlo ke střetům a průvod byl na nějakou dobu zablokován. Dvě až tři hodiny po zahájení demonstrace začaly nepokoje utichat, když demonstranti dosáhli konečného bodu trasy – Place de la nation (Národní náměstí), ale po 18. hodině propukly nepokoje opět. Jak uvedl ministr vnitra Gérald Darmanin, během demonstrace bylo zadrženo 34 osob. Shromáždění se zúčastnil i lídr krajní levice Jean-Luc Mélenchon a francouzská politička Marine Le Penová, kteří chtějí oba vyzvat nynějšího prezidenta Emmanuela Macrona v prezidentských volbách v příštím roce.Demonstrace v NěmeckuNutno podotknout, že k nepokojům došlo i u našich sousedů – v Německu. V Berlíně zadržela policie účastníky prvomájové demonstrace a použila mimo jiné i speciální vybavení, píše policie na Twitteru. Dále uvedli, že poté, co policisté vyvedli část demonstrantů z průvodu kvůli porušování hygienických opatření, „velká část účastníků šla do vedlejších uliček, avšak jistá skupina začala házet na policisty kameny a lahve“.Kromě toho demonstranti použili několik dělobuchů, zapálili popelnice a dřevěné palety. Policie uvedla, že tři policisté byli zraněni. Po agresivních akcích účastníků demonstrace informovali její organizátoři o jejím konci. Celkový počet zraněných a zadržených osob se upřesňuje.Protesty v ČRNutno podotknout, že protesty se konaly také v Česku. Konkrétně byl naplánován pochod z Letné na Klárov, přičemž na této akci byla hlavním tématem vládní opatření.Kromě toho dnes menší akci uspořádala iniciativa Chcípl PES, která vystoupila s protestem proti přístupu vlády k řešení pandemie.Pražská policie se vzhledem k nahlášeným shromážděním připravila na bezpečnostní opatření, jejichž cílem bylo zajištění klidu a veřejného pořádku. Na opatření se podílelo několik stovek policistů z pořádkové, dopravní, ale i kriminální služby. Nechyběli ani členové antikonfliktního týmu, jejichž úkolem bylo předcházet případným konfliktům. Na webových stránkách Policie ČR se uvádělo, že na bezpečnostních opatřeních spolupracovali i se strážníky městské policie.

