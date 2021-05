https://cz.sputniknews.com/20210501/slovensko-podle-borise-kollara-patri-do-eu-jak-reagovali-na-vyroci-clenstvi-dalsi-politici-14338546.html

Slovensko podle Borise Kollára patří do EU. Jak reagovali na výročí členství další politici?

Slovensko vstoupilo do Evropské unie před 17 lety. Jak hodnotí členství v unii politici? V čem vidí jeho přínosy? A s čím nesouhlasí? Přečtěte si reakce.

U příležitosti 17. výročí vstupu Slovenska do EU tamní premiér Eduard Heger (OĽaNO) pro TASR uvedl, že členství v Evropské unii je pro Slovensko jasným odkazem toho, kam mentálně patří od svobodného rozhodnutí, které udělali na náměstích v listopadu 1989.Je to záruka svobody, tvrdí HegerPremiér považuje za největší benefity členství v EU společné hledání a nalézání řešení na výzvy, kterým žádná země nedokáže čelit sama. Takové jsou podle něj pandemie nového koronaviru nebo například zelený nebo digitální tranzit.EU je podle něj společenství, které se hlásí k základním hodnotám, jako jsou demokracie, právní stát či principy tržní ekonomiky.Díky členství v EU Slovensko podle jeho slov pomáhá spoluvytvářet evropskou politiku především účastí na aktivitách v rámci konference o budoucnosti Evropy. Tato platforma je o větším zapojení občanů a veřejné debatě, která bude na Slovensku zahájena v Den Evropy, tedy 9. května.Premiér připomněl, že kromě členství v EU bychom neměli zapomínat ani na členství v NATO, jehož výročí připadá na 29. března.Kollár: Slovensko patří do EU, odmítám však předat další kompetence do BruseluSlovensko podle šéfa Národní rady Slovenska Borise Kollára (Sme rodina) patří do EU, ale nadále odmítá předávání dalších kompetencí do Bruselu. Za přínos unie označuje zejména čtyři svobody, zároveň vyzdvihuje největší stimulační balíček v historii.Kollár zároveň vyzdvihuje největší stimulační balíček v historii, který je určen k plánu obnovy. Tyto finance vnímá jako odrazový můstek pro Slovensko, zejména po období pandemie, kdy je podle něj nezbytné nastartovat reformy.Předseda parlamentu však nadále odmítá předávání dalších kompetencí do Bruselu.Současné nastavení považuje Kollár za dostatečné a vidí to jako nejvhodnější variantu.Svoboda a SolidaritaVstup Slovenska do Evropské unie je důležitým milníkem v moderní historii země, uvedla koaliční Svoboda a Solidarita (SaS).Myslí si, že přesto, že se dá EU cokoli vyčíst, je pro Slovensko nespornou výhodou, že je jejím členem. Rovněž poukázal na pomoc Slovensku z unie během pandemie.Využít lze i peníze z Fondu obnovy a odolnosti. „Je však naší morální povinností čerpat tyto finance transparentně a zodpovědně,“ dodal.

