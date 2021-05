https://cz.sputniknews.com/20210501/v-azerbajdzanu-byl-zadrzen-ukrajinec-prevazejici-heroin-z-iranu-do-ceske-republiky-14342296.html

V Ázerbájdžánu byl zadržen Ukrajinec převážející heroin z Íránu do České republiky

Na hranici Ázerbájdžánu byla zadržena velká dodávka heroinu. Informovala o tom v sobotu 1. května tisková služba ázerbájdžánského státního celního výboru. 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle zprávy řidič kamionu, který je občanem Ukrajiny, převážel náklad „mozaikových a vykládaných dřevěných výrobků, dřevěných figurek a jiných dekorativních předmětů“. Vůz měl namířeno z Íránu do České republiky.Při kontrole vozidla se ukázalo, že ve výrobcích byly ukryty drogy. Po pečlivém prozkoumání obsahu našli celní úředníci více než 107 kg heroinu. K tomu museli zaměstnanci oddělení rozebrat přes sto dřevěných panelů. V současné době bylo zahájeno řízení.Za zmínku stojí, že v únoru policisté po požáru bytu v Praze odhalili varnu na výrobu drog. Byl při něm zraněn jeden muž, pravděpodobně jde o člověka, který drogy vyráběl.Podle prvních informací museli hasiči do bytu proniknout násilně, protože přítomný muž bránil jejich zásahu. Policisté po požáru pochopili proč.Zraněný muž byl v doprovodu policistů převezen do nemocnice. Nikdo další zraněn nebyl. Policejní zásahPřipomeňme taktéž zásah policie, ke kterému došlo v březnu. Tehdy zasahovala ve třech nelegálně otevřených provozovnách, konkrétně se jednalo o dvě restaurace a jeden bar, kde policisté našli sáčky s kokainem. Za zmínku stojí i to, že jeden z účastníků ilegálního večírku zveřejnil na sociálních sítích foto, na kterém se odvážil označit českou policii.Ve dvou restauracích trávilo svůj volný čas celkem sedmadvacet lidí, zatímco v baru na Staroměstském náměstí jich bylo téměř čtyřicet. Výrazně větší počet návštěvníků nebyl to jediné, čím se tato párty lišila od ostatních. V dotyčném baru byl totiž objeven dokonce i kokain, jehož majitel však zůstal neznámý. V oficiální zprávě se uvádí, že „v souvislosti s nálezem drog byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu”.

