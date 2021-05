https://cz.sputniknews.com/20210501/v-indii-za-jeden-den-odhalili-pres-400-tisic-pripadu-nakazy-koronavirem-14343515.html

V Indii za jeden den odhalili přes 400 tisíc případů nákazy koronavirem

V Indii za jeden den odhalili přes 400 tisíc případů nákazy koronavirem

Denní nárůst zjištěných nákaz koronavirovou infekcí v Indii činil 401 993 případů za den, zemřelo přitom 3523 lidí. Jedná se o nejvyšší ukazatele od začátku... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Počet nových případů tedy již desátý den po sobě přesahuje 300 tisíc lidí.Zmiňme, že Indie má druhý největší počet zjištěných případů koronaviru na světě. Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví bylo v zemi celkem registrováno přes 19,1 milionu případů covidu-19. Uzdravilo se více než 15,6 milionu lidí, 211 tisíc lidí zemřelo v důsledku nákazy koronavirem a doprovodných nemocí. Růst počtu případů v Indii pokračuje od poloviny února, kvůli čemuž se počet osob léčících se s koronavirem zvýšil na více než 3,2 milionu.Podle statistických údajů Ministerstva zdravotnictví Indie největší počet případů koronaviru v zemi připadl na stát Maháráštra. Za poslední den nahlásil stát více než 66,1 tisíce případů, což je o tři tisíce více než ve čtvrtek. Zároveň ale roste počet lidí, kteří se uzdravili. Celkový počet osob léčících se ve státě se snížil o dva tisíce, a nyní činí 672 tisíc lidí. Po Maháráštře mají nejvyšší počet nových případů státy Kérala (38 607), Uttarpradéš (35 104), Karnátaka (35 024) a Dillí (24 235).Ministerstvo zdravotnictví zároveň uvedlo, že podle sobotních údajů bylo v Indii očkováno proti koronaviru více než 154 milionů lidí, jen za poslední den se počet očkovaných zvýšil o 2,7 milionu.Indická mutace koronaviru v PrazeHygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) nedávno informovala o tom, že v Praze byla poprvé zaznamenána indická mutace covidu-19.Uvádí se, že první případ onemocnění covidem-19 ve verzi označované jako B.1.617, takzvané indické mutace, se týká fyzické osoby z Indie.HSHMP ve své zprávě informuje, že ihned po zjištění dané skutečnosti zahájila detailní epidemiologické šetření a dohledává eventuální rizikové kontakty tak, aby nedošlo k přenosu indické mutace na další osoby.Připomeňme, že první případ nákazy zmutovaným virem byl hlášen 24. dubna v Hradci Králové, kam mutaci podle všeho přivezla studentka z Indie.Indičtí vědci začátkem dubna objevili tzv. dvojitou mutaci, která může být nakažlivější. Indický virolog Šahíd Džamíl uvedl, že se vyskytují naráz na jednom viru. „Může to viru umožnit, aby se vyhnul imunitnímu systému a snadněji se šířil,“ uvedl.Podle zveřejněného stanoviska Světové zdravotnické organizace (WHO) z tohoto týdne zatím o tzv. indické mutaci covidu-19 nejsou k dispozici bližší podrobnosti, WHO nicméně mutaci detailně sleduje a průběžně vyhodnocuje.

