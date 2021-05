„Vybavilo se to tvé video s manželem.” Verešová svým žhavým tělem na Instagramu rozdráždila fanoušky

https://cz.sputniknews.com/20210501/vybavilo-se-to-tve-video-s-manzelem-veresova-svym-zhavym-telem-na-instagramu-rozdrazdila-fanousky-14336214.html

Slovenská modelka Andrea Verešová znovu zabodovala na svých sociálních sítích. Tentokrát dotyčná zveřejnila foto, kde pózuje v bikinách u oceánu. Větší část... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Nový snímek slovenské moderátorky a někdejší Miss Slovensko Andreji Verešové přilákal pozornost jejích fanoušků na Instagramu. Sledující vysoce ocenili nejen skvělou postavu modelky, ale také zadní plán fotky, na němž jsou vidět pobřežní skály a oceán.Drtivá většina komentářů však byla samozřejmě věnovaná samotné Verešové pózující v modrých bikinách. Uživatel jarodovec zdůraznil půvab slovenské krásky a označil ji za mořskou vílu.Kromě mužů se pochvala hrnula i ze strany žen, které přiznaly, že Verešová má záviděníhodnou fyzickou kondici.Našli se však i tací, co vytáhli nepříjemné pro Verešovou téma. Jedná se totiž o soukromé video, které uniklo na internet na konci loňského roku, na němž byla údajně zachycená samotná slovenská modelka a její manžel Daniel Volopich. Verešová přitom tehdy popřela, že by na těch záběrech byla ona, podle její verze šlo o fake, i když mnozí kritici, a dokonce i fanoušci ji moc neuvěřili.Jedna z uživatelek poznamenala, že pokaždé, když vidí fotku Verešové, tak vzpomíná na to skandální video.Andrea VerešováModelka se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

