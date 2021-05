„Zdá se, že podprsenka je o několik velikostí malá.“ Krainová překvapila fanoušky odvážnou fotkou

https://cz.sputniknews.com/20210501/zda-se-ze-podprsenka-je-o-nekolik-velikosti-mala-krainova-prekvapila-fanousky-odvaznou-fotkou-14340366.html

Česká topmodelka Simona Krainová opět dráždí sociální sítě, jelikož rozhodně ví, jak zaujmout. I tentokrát k tomu použila své sexy tělo, které nechala zvěčnit... 01.05.2021, Sputnik Česká republika

Osmačtyřicetiletá Krainová má stále co ukazovat. Důkazem je i její poslední fotografie, na které prezentuje nejen sebe, ale i kolekci svého oblečení.A zřejmě se daným snímkem svým sledujícím zavděčila. Sklidila totiž spoustu lichotek a fanoušci jí vzkazovali, že je anděl.A i další ji chválili za to, jak moc jí to sekne: „Super, každá fotka krásná.“Někteří si ale povšimli jejího nadmutého dekoltu, který se doslova „rval“ z plavek ven.Zmínku si vysloužily také doplňky, které na sobě Simona měla: „Krásný řetízek.“Připomeňme, že Krainová se již před nějakou dobu rozhodla, že obzvláštní český trh s módou a vydá se vlastní cestou. Navrhla tak několik kousků, které potěší nejednu fanynku. Ženy si tak od této krásky mohou do svého šatníku pořídit různá trička, mikiny, tepláky, roušku nebo plavky. Přednedávnem potřebovala nový impuls kolekce plavek, protože se pomalu blíží léto. Simona tak představila nové kousky nejen na svém e-shopu, ale také na sociálních sítích. Nyní zase odprezentovala košili.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako jsou například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

