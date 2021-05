https://cz.sputniknews.com/20210502/babis-ruskou-vakcinu-uz-nepotrebujeme-14357849.html

Babiš: Ruskou vakcínu už nepotřebujeme

Babiš: Ruskou vakcínu už nepotřebujeme

Předseda vlády Andrej Babiš byl hostem na televizi XTV. Moderátor pořadu Luboš Xaver Veselý se ho tázal, jak si v současnosti stojí v Česku ruská vakcína... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

„Ruská vakcína, to je definitivně uzavřený příběh?“ tázal se moderátor.„My už ruskou vakcínu nepotřebujeme. Máme vakcín dost. Měli bychom dostat ve druhém čtvrtletí 8,019 milionů vakcín, v prvním čtvrtletí 2 miliony. Když tohle všechno přijde, (…) já myslím, že nám to bude stačit. Ve třetím čtvrtletí máme dokonce 9,8 milionu vakcín,“ konstatoval předseda vlády.„Otázka je, jestli to je pravda,“ opáčil Luboš Xaver Veselý, čímž naznačil na možné opakování problémů minulosti, kdy některé společnosti neplnily smlouvy, když nedokázaly dodat nasmlouvaná množství vakcín.Andrej Babiš následně dodal, že Evropské úřady žalují společnost AstraZeneca právě kvůli neschopnosti plnit smlouvy na dodávky vakcín.„Já si myslím, že je dobře, že jsme společně nakupovali, protože by to byl boj o vakcíny. A to by asi nebylo dobře,“ uvedl předseda vlády na konto společného evropské nakupování vakcín jednotně.„Hlavní náš cíl je, aby 1. září 2021 šly všechny děti do školy, aby bylo všechno v normálu,“ prohlásil premiér na téma koronaviru v České republice.Očkování v ČeskuMinistr zdravotnictví Petr Arenberger dnes uvedl, že očkování v České republice zrychluje. Ve čtvrtek zdravotníci naočkovali nejvyšší počet osob za jeden den od začátku očkování. Česko je tak čtvrtou nejrychlejší evropskou zemí, co do poměru aplikovaných dávek. Zaostává pouze za Rakouskem, Španělskem a Dánskem.Ministr také zopakoval některá rozhodnutí vlády ze čtvrtka, které by měly vstoupit do platnosti od 3. května, týkající se především otevření služeb, mimo jiné kadeřnictví a masážních salónů. V sedmi krajích s dobrou epidemickou situací se můžou otevřít muzea a galerie a bude také umožněn návrat další části dětí do škol. Arenberger zdůraznil, že je nezbytné i nadále používat roušky i respirátory.„Musíme si uvědomit, že jsme pořád pod lehkým tlakem některých mutací,“ dodal ministr.

