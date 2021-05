https://cz.sputniknews.com/20210502/bidenovych-prvnich-100-dni-bohati-zbohatli-o-195-miliard-14350994.html

Bidenových prvních 100 dní: Bohatí zbohatli o 195 miliard

Bidenových prvních 100 dní: Bohatí zbohatli o 195 miliard

Opatření na podporu obyčejných Američanů, která Joe Biden oznámil poté, co se stal americkým prezidentem, nejvíce prospěla nejbohatším. Jmění nejbohatších... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

Biden složil prezidentskou přísahu 20. ledna roku 2021. Informoval o vládních stimulačních programech ve výši 1,9 bilionu dolarů. Právě tyto peníze se staly hnacím motorem růstu na burzách, což umožnilo S&P 500 a Dow Jones růst o více než 10 %.„Sledovali jsme tento paradox po finančním krachu roku 2008 s kvantitativním uvolňováním, které v podstatě přineslo prospěch lidem s aktivy tím, že výrazně zvýšilo jejich hodnotu,“ vysvětlil tento jev profesor sociologie na Londýnské škole ekonomiky Mike Savage.Stovka lídrů žebříčku nejbohatších Američanů od vítězství Bidena ve volbách v listopadu roku 2020 až do jeho uvedení do úřadu zvýšila své společné jmění o 267 miliard dolarů a celkově za kadence prezidentství Donalda Trumpa a začátek prezidentského působení Bidena se jim podařilo „vydělat“ 462 miliard dolarů.Celkové jmění 100 nejbohatších Američanů dosáhlo 2,9 bilionů dolarů, což je více než celkové jmění 50 % americké populace, které se odhaduje na 2,5 bilionu dolarů.Tahounem se staly technologické společnosti, jako je Amazon, Facebook a Google Alphabet, k čemuž přispěla zvýšená aktivita lidí na internetu během pandemie koronaviru, konstatuje agentura.V roce 2020 Bloomberg odhalil, že během prezidentství Donalda Trumpa se celkově jmění amerických miliardářů zvýšilo o 1 bilion dolarů, přičemž jejich počet zůstal prakticky beze změny: 168 lidí na začátku období a 166 na konci. V souhrnu si 50 nejbohatších Američanů zvýšilo svůj vlastní kapitál při Trumpovi o 835 miliar dolarů. Například nejbohatší muž ve Spojených státech a na světě Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, za období vlády Trumpa vydělal kolem 121 miliard dolarů.29. dubna uplynulo 100 dní od oficiálního nástupu Joea Bidena do funkce amerického prezidenta. Během předvolební kampaně si dával Biden ambiciózní cíl: v co nejkratším čase nasadit hromadný program očkování obyvatelstva proti covidu-19, oživit americkou ekonomiku těžce poškozenou kvůli pandemii a obnovit transatlantické vztahy.

