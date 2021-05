https://cz.sputniknews.com/20210502/bily-dum-zverejnil-tajna-trumpova-pravidla-tykajici-se-utoku-mimo-valecne-zony-14350312.html

Bílý dům zveřejnil tajná Trumpova pravidla týkající se útoků mimo válečné zóny

Bílý dům zveřejnil tajná Trumpova pravidla týkající se útoků mimo válečné zóny

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena částečně zveřejnila pravidla, která tajně přijal jeho předchůdce Donald Trump, týkající se útoků za hranicemi... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-02T12:17+0200

2021-05-02T12:17+0200

2021-05-02T12:17+0200

politika

donald trump

joe biden

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/13422273_0:0:2188:1231_1920x0_80_0_0_d8f2b3fa87918fb737580081fcb4941a.jpg

Dokument, který byl přijat v roce 2017, obsahuje soubor pravidel, kterými se musí americká strana řídit během provedení „protiteroristických akcí“ v cizině.Jde především o použití dronů a také o regulaci činnosti jednotek rychlého nasazení. V souladu s pravidly by například vojáci při boji s teroristy měli upřednostnit jejich zajetí před likvidací, aby bylo možné získat od zajatců další informace.Bidenova administrativa některé části dokumentu cenzurovala, ale ze zveřejněných částí vyplývá, že během Trumpova úřadování měli velitelé svobodu rozhodovat o útocích v tom případě, když neporušovali široký seznam pravidel, včetně toho, že by si měli být „téměř jisti“, že během operace nedojde ke zranění nebo usmrcení civilistů.Noviny dále uvádí, že pravidla během Trumpova úřadování byla flexibilní, co se týče povolení výjimek z tohoto pravidla, nakolik „lze provádět úpravy v případě potřeby“, pokud ovšem budou při jejich schvalování dodrženy určité byrokratické postupy.New York Times píše, že zveřejnění „tajných“ pravidel se muselo domáhat soudní cestou. Zmiňme, že v loňském roce požadovala zveřejnění pravidel Americká unie občanských svobod spolu s novinami The New York Times.Administrativa Bidena pozastavila platnost Trumpových pravidel a prošetřuje je. Nyní musí být útoky v Afghánistánu, Iráku a Sýrii předem schváleny Bílým domem. V současnosti se také posuzují možné změny v pravidlech a jejich zpřísnění.Podle oficiálních činitelů se u pravidel z Trumpovy éry často dělaly výjimky z pravidla „být si téměř jisti, že nedojde ke zranění civilistů“. Pravidlo se zachovávalo pouze pro ženy a děti. Co se týče civilistů z řad mužů, byla povolena nižší úroveň „rozumné jistoty“.

https://cz.sputniknews.com/20210430/rakousky-kancler-zavolal-putinovi-probehne-schuzka-s-bidenem-ve-vidni-14333646.html

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Klasické národní obranné armády jsou v USraelských zemích už starým přežitkem.. Mezi moderní způsoby patří tak zvané mírové okupace, kdy USraelci propagačně a špionážně namozkují jednoduché cizí ovčany. Propagandou názorově rozpoltí a namozkují všemožné ovčanské blbečky, kteří pak pevně věří na kapitalistickou "blahobytnou, svobodnou a spravedlivou demokracii". Podobně jako když misionáři afričanům namozkovali víru v boha. Když se USraelcům někde povede dosadit si jejich loutkovou židovládu, tak je ta země prakticky už ztracená a USraelci pod rouškou vládní moci provádí totalitní diktaturu a všemožné vykrádání. USraelci i rádi provokují válečné nepřátelství pomocí sankcí, sabotáží a nepřátelských akcí, aby ohrožená země měla strach a pořád byla možnost začít válku. Principielně se ale zaměřují na likvidaci hlavních vedoucích pozic v cizich zemích a neštítí se používat drony a nejnovější technologické způsoby.. Ohrožené země se už ale dobře naučili obhajovat proti USraelským hajzlům.. 5

3

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, joe biden, usa