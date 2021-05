https://cz.sputniknews.com/20210502/cesko-je-ctvrtou-nejrychlejsi-evropskou-zemi-v-ockovani-zkomplikuji-situaci-nove-mutace-koronaviru-14356614.html

Česko je čtvrtou nejrychlejší evropskou zemí v očkování. Zkomplikují situaci nové mutace koronaviru?

Česko je čtvrtou nejrychlejší evropskou zemí v očkování. Zkomplikují situaci nové mutace koronaviru?

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger uvedl, že očkování v České republice zrychluje. Ve čtvrtek zdravotníci naočkovali nejvyšší počet osob za jeden den od... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-02T20:04+0200

2021-05-02T20:04+0200

2021-05-02T20:04+0200

čr

petr arenberger

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

očkování

mutace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/13457121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42a2f9b65ceacd1b6dfb541c20c71cca.jpg

Ministr dnes také zopakoval některá rozhodnutí vlády ze čtvrtka, které by měly vstoupit do platnosti od 3. května, týkající se především otevření služeb, mimo jiné kadeřnictví a masážních salónů. V sedmi krajích s dobrou epidemickou situací se můžou otevřít muzea a galerie a bude také umožněn návrat další části dětí do škol. Arenberger zdůraznil, že je nezbytné i nadále používat roušky i respirátory.„Musíme si uvědomit, že jsme pořád pod lehkým tlakem některých mutací,“ řekl ministr.Podle odhadů Arenbergera by v červnu mohl fungovat elektronický systém určený k prokazování očkování, testů, nebo prodělaného covidu-19.Ministr také oznámil, že v České republice jsou zaznamenány další mutace koronaviru. Kromě indické mutace byly objeveny také kombinace nigerijské a britské, a také britské a floridské.V květnu by měla Česká republika obdržet 2,85 milionů dávek vakcín proti covidu-19. Konkrétně by se mělo jednat o 2,3 milionu dávek od společnosti Pfizer, 354 tisíc od společnosti Moderna, 170 tisíc od Johnson & Johnson a nakonec 28 tisíc od AstraZenecy.Indická mutaceZmiňme, že v Praze byla poprvé zaznamenána indická mutace covidu-19. Informovala o tom Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP).Uvádí se, že první případ onemocnění covidem-19 ve verzi označované jako B.1.617, takzvané indické mutace, se týká fyzické osoby z Indie.HSHMP ve své zprávě informuje, že ihned po zjištění dané skutečnosti zahájila detailní epidemiologické šetření a dohledává eventuální rizikové kontakty tak, aby nedošlo k přenosu indické mutace na další osoby.Připomeňme, že první případ nákazy mutovaným virem byl hlášen 24. dubna v Hradci Králové, kam mutaci podle všeho přivezla studentka z Indie.

https://cz.sputniknews.com/20210429/hygienici-hlavniho-mesta-varuji-indicka-mutace-koronaviru-uz-je-v-praze-14318601.html

https://cz.sputniknews.com/20210430/od-pondeli-ke-kadernikovi-arenberger-vysvetlil-jak-to-bude-vypadat-14331679.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr arenberger, pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, očkování, mutace