Český UFC bojovník Jiří Procházka loktem knokautoval Reyese. Video

Jiří Procházka, český bojovník UFC, zvítězil v zápase nad Dominickem Reyesem díky úderu loktem, s jehož pomocí soupeře knokautoval. Jedná se o velké vítězství... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

Procházka tímto dokázal zvítězit i ve svém druhém vystoupení v nejprestižnější americké organizaci UFC a přiblížil se k titulové bitvě o pás polotěžké váhy.„Chtěl jsem ukázat krásu tohoto umění, občas jdu ale příliš rychle za vítězstvím. Také proto jsem schytal několik úderů. Chyby, ale stále se učím. Byl to hezký souboj,“ prohlásil po zápase Jiří Procházka.Po zápase Procházka svého soupeře chválil. „Dominick mi byl skvělým soupeřem. Je mi sympatický i jako člověk. Před zápasem i po něm jsem z něj necítil žádnou nenávist, jen soustředění na zápas. O tom to je a to mám rád,” cituje slova českého sportovce portál Idnes.Český zápasník si díky svému vítězství chce v dalších zápasech vychutnávat souboje s náročnými soupeři, řekl s tím, že myšlenky na titul jsou v tomto až druhořadé.„Pro mě je důležitá cesta, chci si užívat náročné soupeře, sdílet s nimi klec. A tohle byl ten případ. Dominik má skvělé zápasnické IQ, já jsem zase přišel na spoustu věcí, co se budu muset pořádně naučit,“ uvedl v rozhovoru po zápase. I tak ale uvedl, že šanci na titul „si zaslouží“.Procházkovi se Američana podařilo porazit po 9 minutách a 29 vteřinách úderem loktem do obličeje z otočky. Za tento „zákrok”, který se mu podařil jako teprve třetímu v historii organizace, dostal kromě domluveného honoráře bonus 100 tisíc dolarů – za zápas večera a výkon večera.„Asi si koupím drahé auto a schválně ho nabourám... Ne, vtipkuju, doplatím dům. Moje ego si určitě užívá, že můžu mít všechny ty peníze, holky, auta, velké oslavy, ale moje druhá část by chtěla žít v malém domečku, trávit veškerý čas v lese a denně pracovat a zlepšovat se,” prohlásil český zápasník.Zápas Procházka proti Reyesovi proběhl v americkém Las Vegas, kam český zápasník dorazil dva týdny před zápasem, prý aby „nasál atmosféru“.

