Američtí dietologové uvedli ty nejhorší způsoby úpravy vajec. Informoval o tom portál Eat This, Not That! 02.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle slov dietoložky Katherine Basbaumové by lidé neměli smažit vejce na másle. Stejné problémy může vyvolat použití kokosového oleje, anglické slaniny, nebo úprava vajec v casseroli.Dietoložka Rebecca Washutaová doporučuje vyhýbat se příliš vysokým teplotám při smažení vajec na oleji. „Úprava za vysoké teploty vyvolává okysličení oleje. To může způsobit zánětlivé procesy v organismu,“ tvrdí odbornice.Lékařka vysvětlila, proč máme jíst jablkaŠmeljovová dříve vysvětlila, proč jsou jablka výborným prostředkem v prevenci vzniku onkologických chorob.Odbornice poznamenala, že toto ovoce je bohaté na vitamín C, přírodní antioxidant a má velký význam v prevenci vzniku rakoviny.„Vitamín C je jeden z nejdůležitějších antioxidantů. Patří sem také zinek, mangan a vitamín E, ale hlavní je samozřejmě vitamín C,“ vysvětlila lékařka.Dodala také, že tohoto vitamínu je nejvíc právě v čerstvých jablcích.Dietoložka zároveň zdůraznila, že toto ovoce je bohaté na vlákninu, která je potřebná pro normální fungování střev.Podle názoru expertky mají lidé s nadváhou a také s rezistencí vůči inzulinu konzumovat ne moc sladká jablka, pak to nebude velkou zátěží pro slinivku břišní díky malému obsahu fruktózy.Lékařka rovněž poukázala na velký obsah železa, poznamenala, že tento prvek se lépe stráví v masu, avšak pro ty, kdo maso nejedí, bude jablko výbornou alternativou.

