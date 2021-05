https://cz.sputniknews.com/20210502/dokud-nebude-podepsana-smlouva-k-dukovanum-tak-se-kdokoliv-muze-vratit-do-hry-varuje-drabova-14358188.html

Drábová: Nyní je ideální doba pro zahájení tendru na Dukovany. Rusové ale nemají zavřené dveře

Drábová: Nyní je ideální doba pro zahájení tendru na Dukovany. Rusové ale nemají zavřené dveře

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v rozhovoru pro Českou televizi uvedla, že nyní je vhodný čas pro zahájení tendru na dostavbu... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-02T22:59+0200

2021-05-02T22:59+0200

2021-05-02T23:01+0200

čr

dukovany

dana drábová

jaderná bezpečnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1096/06/10960627_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_8bd51131768905b0ac527a89d4bc4fd6.jpg

Drábová v rozhovoru pro Českou televizi uvedla, že dostavbě Dukovan nejvíce bránila politická nejednotnost v otázce, kdo by měl jadernou elektrárnu dostavovat. Ovšem poté, co byla z tendru vyřazena Čína a po skandálu okolo Vrbětic vypadlo i Rusko se svým Rosatomem, tak největší překážka pro úspěšný tendr vypadla.„Jestli někdo chce, aby se blok skutečně postavil, tak teď je ta chvíle tendr vypsat,” řekla. Dodala ovšem, že „cesta Rusům není uzavřená, ale je přiuzavřená pro toto okno příležitosti“. Drábová zmínila, že po volbách může česká politická scéna Rusko do tendru znovu zařadit.Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost dále varovala, že projekt se pravděpodobně prodraží oproti částce, která bude podepsána na smlouvě. V médiích se hovořilo o tom, že projekt bude stát 4 miliardy korun do roku 2024, dále 29 miliard do roku 2029 a dále 175 miliard na výstavbu samotné elektrárny. „Musíme opravdu mít na paměti, že ani ve chvíli, kdy bude podepsána smlouva s nějakou dohodnutou cenou, tak ta cena nebude konečná. Projekt se prodraží a protáhne. Jde o to, aby česká strana měla kapacity na to, aby to prodražení a protažení bylo rozumné, aby třeba prodražení bylo někde do pěti procent, což je v těch miliardách i tak ohromná suma. Ale představovat si, že bude podepsána smlouva a pak přijde vybraný dodavatel s klíčem od hotové elektrárny na stříbrném podnose a bude to striktně za těch podmínek, jaké v té smlouvě budou, nikdy nic nestavěl,“ prohlásila ve vysílání České televize Drábová.Dostavba DukovanČínská společnost byla z tendru o dostavbu Dukovan vyřazena před několika týdny. Čínská vláda vyjádřila proti tomuto postupu protest, označila ho za netržní. Ruská společnost Rosatom k tendru nebude přizvána na základě kauzy okolo Vrbětic, kde je Rusko obviňováno, že jeho špioni zapříčinili explozi skladů se zbrojním materiálem v roce 2014. Ruská strana tato obvinění rozhodně odmítla.

https://cz.sputniknews.com/20210502/vojtech-filip-tehdejsi-sef-bis-ke-kauze-vrbetice-mlci-vi-prilis-mnoho-14357656.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dukovany, dana drábová, jaderná bezpečnost