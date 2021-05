Hamáček našel viníka. Zeman byl prý ovlivněn bývalým prezidentem Klausem

https://cz.sputniknews.com/20210502/hamacek-nasel-vinika-zeman-byl-pry-ovlivnen-byvalym-prezidentem-klausem-14351960.html

Hamáček zopakoval, že existuje pouze jedna vyšetřovací verze výbuchu ve Vrběticích. Kvůli výrokům o existenci několika vyšetřovacích verzí si premiér Andrej Babiš předvolal ministryni Marii Benešovou.Hamáček se domnívá, že Zeman mohl být při svém projevu ohledně kauzy Vrbětice ovlivněn bývalým prezidentem Václavem Klausem. „Navštívil ho před projevem,“ uvedl vicepremiér v pořadu České televize.Projev českého prezidenta kritizoval také šéf Pirátů Ivan Bartoš.„Prezident nabil Rusku na straně jejich propagandy. To je podkopávání suverenity,“ míní Bartoš.Ke kritice prezidenta se také připojil místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který se domnívá, že Zeman „oslabuje pozici České republiky“.Hamáček také kritizoval ministryni Marii Benešovou za vyjádření, že existuje několik vyšetřovacích verzí.Podle vicepremiéra měla ministryně Benešová k dispozici pouze obecné informace, když mluvila o několika vyšetřovacích verzích. Hamáček dodal, že ministryně má méně informací než oni, a vyzval ostatní politiky k obezřetnosti, co se týče výroků o existenci několika vyšetřovacích verzí. Uvedl, že Benešovou si kvůli jejímu výroku předvolal premiér.Místopředseda ODS si myslí, že vznik několika verzí může vypovídat o tom, že někteří politici nevěří Babišovi a Hamáčkovi.„Věří víc Zemanovi nebo Rusku než české vládě,“ uvedl Stanjura s tím, že by Benešová měla být odvolána. Hamáček však změny těsně před volbami nepodporuje.Tvrzení Marie BenešovéMinistryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v podcastu PoliTalk potvrdila názor prezidenta Miloše Zemana, který ve svém projevu ke kauze Vrbětice prohlásil, že kromě vyšetřovací verze, která zahrnuje účast ruských agentů, existuje i druhá, a to neodborná manipulace s materiálem. Podle Benešové může existovat ještě více verzí.Ministryně tímto krokem popřela stanovisko premiéra Andreje Babiše (za ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (za ČSSD), kteří dříve uvedli, že předmětem vyšetřování je pouze verze s účastí ruských agentů.Premiér Babiš v reakci na Benešovou opět potvrdil, že vyšetřovací verze je pouze jedna.

