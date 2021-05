https://cz.sputniknews.com/20210502/indicky-virolog-odhalil-mutace-covidu-ktere-by-se-mohly-vyhnout-imunitni-reakci-14353334.html

Indický virolog odhalil mutace covidu, které „by se mohly vyhnout imunitní reakci"

Indický virolog odhalil mutace covidu, které „by se mohly vyhnout imunitní reakci“

Indické ministerstvo zdravotnictví v sobotu uvedlo, že za posledních 24 hodin zaregistrovalo 401 993 nových případů. Virologové přitom promluvili o nových...

Shahid Jameel, přední indický virolog, varoval před mutacemi v několika vzorcích covidu-19, o nichž uvedl, že by se měly blíže prostudovat.Jameel, který je rovněž předsedou společnosti INSACOG (Indian SARS-CoV-2 Genetics), v neděli řekl Reuters, že „v některých vzorcích vidíme mutace, které by se případně mohly vyhnout imunitní reakci“.Virolog nechtěl spekulovat o tom, zdali byly tyto varianty objeveny v indické mutaci, nebo v nějaké jiné linii koronaviru.Vysvětlil, že „dokud tyto viry nebudou kultivovány v laboratoři a nebudou otestovány, tak si nemůžeme být jistí“, co se týče potenciálních následků.„Nyní není žádný důvod myslet si, že se šíří, nebo že můžou být nebezpečné, upozornili jsme na to, abychom to mohli sledovat,“ dodal Jameel.Tyto poznámky od předního virologa přišly ve stejný čas, co se INSACOG snaží zjistit, co je za současným velkým nárůstem onemocnění v Indii. Světová zdravotnická organizace WHO zatím odmítala označit indickou mutaci za „znepokojivou variantu“, poznamenala ale, že tato mutace měla vyšší přírůstek nakažených než ostatní varianty nacházející se v Indii.Rostoucí počet nakažených v Indii již podlomil na mnoha místech zdravotnický systém, včetně hlavního města Nového Dillí. Sputnik V v IndiiVčera byla na Twitteru ruské vakcíny Sputnik V informováno o tom, že vakcína dorazila do Indie, konkrétně do Hyderabadu.„Vakcína Sputnik V dorazila do Hyderabadu z Ruska! Přidáme ji do indického arzenálu pro boj s pandemií,“ retweetnul Sputnik V na své stránce slova indického činitele Arindama Bagchiho.„První zásilka Sputniku V vakcíny dorazila do Hyderabadu, Indie! Ve stejný den země začala masovou vakcinaci proti covidu, která má zabrat celou dospělou populaci. Pojďme spolu porazit pandemii. Spolu jsme silnější,” uvedli na stránce Sputniku V na Twitteru včera, 1. května.

indie

