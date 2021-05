https://cz.sputniknews.com/20210502/jsou-jenom-dohady-soudite-bez-dukazu-vondra-to-schytal-za-vyroky-o-rusku-v-evropskem-parlamentu-14356804.html

„Jsou jenom dohady. Soudíte bez důkazů.“ Vondra to schytal za výroky o Rusku v Evropském parlamentu

Europoslanec Ivan David (SPD) sdílel na své stránce Facebooku videozáznam vystoupení v EP europoslance Alexandra Vondry (ODS) k rezoluci proti Rusku v... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

„Je to útok na celou Evropskou unii, na všechny členské státy..., je to příležitost vyčistit Evropskou unii od ruských špiónů... ve hře je nezávislost Ukrajiny, to není týl, to je frontová země...“ prohlásil Vondra.Neopomenul i výzvu podpořit ruského opozičního aktivistu Alexeje Navalného.Ve finále nechybělo ani téma účasti Ruské federace v projektech v oblasti jaderné energetiky.„Rosatom nemá v Evropě co dělat, ale musíme pracovat na tom, abychom jádro museli využívat i my“ podotkl europoslanec za ODS.Ivan David, jehož pozornost upoutala právě poslední část projevu Vondry, lakonicky dotyčný názor okomentoval.„Máme prý využívat ‚jádro‘, ale bez Rosatomu. Jako bývalý velvyslanec v USA naznačuje, kdo by se toho měl ujmout,“ stojí v poznámce poslance SPD.Na rozdíl o něho stovky komentářů od sledujících byly víc než nelítostné. Redakce Sputnik vybrala ty, které nezní urážlivě pro Alexandra Vondru. Jak vyplývá z poznámek, spoustě lidí chybí potvrzení obvinění na adresu Ruska.„Pane Vondro, nikdo ani vláda ani BIS nepředložila dosud důkaz, neustále mluví jen o důvodném podezření. Jste snad fanatik?“ dotazuje se Tomáš Pour.„Všem zemím zřejmě dali příkaz jít proti Rusku a šířit nesmysly, vlády jen plní příkazy, Slovensko, to jistě, nemáme žádný důvod. Kde jsou důkazy?“ přišla s vysvětlením Adriana Sabová ze Slovenska.Zazněly vesměs kritické poznámky.„Bože, už se to nedá ani poslouchat,“ konstatovala Jaroslava Vůchová.„Jak je možné, že mne nepřekvapuje jeho vystoupení. Vždy hájil zájmy USA, o naši republiku mu nikdy nešlo,“ připomněl Ladislav Hýža.Další napsali něco o Německu, když už Vondra apeloval na evropské státy. „Nějakým způsobem se jasně vyjádřili Němci, co vzali objednávky Sputniku místo nás a bavorskému pivu asi naroste obrat,“ vyslovil předpoklad Piotr Woźnica.„Německo se jistě vyjádří, že už nechce plyn,“ poznamenal Rolf Tankman.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš spolu s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem dne 17. dubna na mimořádné tiskové konferenci oznámili, že české bezpečnostní složky mají podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích, k němuž došlo v roce 2014, byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby.V následné diplomatické přestřelce mezi Ruskem a Českem bylo vyhoštěno 18 ruských diplomatů z ruského velvyslanectví v Praze. Ti byli českou vládou označeni za „ruské špiony“. V reakci na to Moskva vyhostila 20 českých diplomatů z českého velvyslanectví v Moskvě. Česká strana tento čin považovala za přehnaný. Dala Rusku ultimátum, aby umožnilo návrat všech vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Rusko na to však nepřistoupilo.Zatím posledním krokem roztržky bylo srovnání počtů diplomatů, kteří budou pracovat na ruském velvyslanectví v Praze s počty českých diplomatů v Moskvě. Ti ruští diplomaté, kterých se to týká, mají čas do konce května, aby opustili území České republiky.

