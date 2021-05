https://cz.sputniknews.com/20210502/kauza-vrbetice-obdari-i-takovymi-nasledky-a-to-i-ve-volbach-postrehy-zkuseneho-diplomata-14357159.html

Kauza Vrbětice obdaří i takovými následky, a to i ve volbách. Postřehy zkušeného diplomata

Kauza Vrbětice obdaří i takovými následky, a to i ve volbách. Postřehy zkušeného diplomata

Bývalý velvyslanec v Ruské federaci a na Ukrajině Jaroslav Bašta poskytl komentář portálu První zprávy, v němž se věnuje kauze Vrbětice, která zavinila... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

„Když v sobotu 17. dubna pozdě večer vystoupili společně na tiskové konferenci konané na ministerstvu zahraničí premiér Andrej Babiš a tehdy trojjediný vicepremiér, ministr vnitra a ministr zahraničí Jan Hamáček s emotivně laděnými projevy o závažném teroristickém útoku spáchaném v roce 2014 důstojníky ruské vojenské tajné služby GRU, bylo mi jasné, že mezi Českou republikou a Ruskou federací právě vypukla (zatím) studená válka,“ stojí na úvod komentáře.Následně diplomat podotkl, že projevy opozičních i vládních představitelů v následujících dnech ukázaly, že ukrajinizace české politiky překročila kritickou mez, bez možnosti brzkého návratu k racionálnímu a civilizovanému chování. Poté Bašta připomněl i řadu událostí, které předcházely dnešnímu stavu vztahu mezi ČR a RF.„Zhruba po roce tak dospěla ke svému cíli protiruská kampaň zahájená demontáží sochy maršála Koněva. Místo ní jsme se dočkali v Řeporyjích památníku padlým sovětským příslušníkům vojsk SS, zatím ještě maskovaných názvem Vlasovci. Ke smůle současné protivládní opozice (Piráti, KDU – ČSL, TOP 09, ODS a STAN) Češi za poslední války své divize SS nasazené na východní frontě neměli. Jako jedni z mála v Evropě,“ zdůraznil.V příspěvku diplomata nechybí i ironická pasáž. „Demoblog se zřejmě cítí zahanben, že nemůže oslavovat hrdinné bojovníky proti Stalinovi oblečené v esesáckých uniformách jako Ukrajinci a Baltové, tak adoptoval Vlasovce. Pomníku Emanuela Moravce se snad letos nedočkáme ani v Řeporyjích,“ uvedl Bašta a neopomenul představitele české kolaborace s nacistickým okupačním režimem. Bašta vyzdvihl, že obvinění ze šest let starého výbuchu vedlo nejen k vyhoštění 18 ruských diplomatů označených za agenty tajných služeb, ale k paritě zastoupení diplomatického personálu na velvyslanectvích v Praze a Moskvě.„Pravda, zatím v počtech, které jejich řádné fungování neumožňují,“ zdůraznil bývalý velvyslanec.Bašta nevylučuje, že vrbětická aféra bude mít dopad na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Situaci, do níž se dostala tzv. demokratická opozice, Bašta označil za paradoxní, a to tím, že dosáhla totálního vítězství v tom, co požadovala již od dob zbourání pomníku maršála Koněva a ricinového kufříku. „České i ruské diplomatické zastoupení je stejně nepočetné. Nezbude jí tedy nic jiného než útočit na prezidenta Miloše Zemana kvůli tomu, že trvá na řádném prošetření celé kauzy. Budou se kojit nadějí na jeho odvolání Ústavním soudem. Povolební proces by pak řídil předseda Senátu. Výsledný efekt však odhaduji jako oslabení šancí tzv. demokratické opozice na dobrý volební výsledek,“ nakreslil budou si scénář diplomat.Vyslovil obavy, že pro pověst České republiky jako stabilního a demokratického státu může být další vyšetřování kauzy Vrbětice dosti nebezpečné. Na závěr komentáře Bašta uvedl další pozoruhodnou poznámku na základě toho, co v poslední době pozoroval. „Když jsem sledoval ruskou reakci na naší diplomatickou válku, všiml jsem si, že v případě údajně plánovaného atentátu na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka ruské tajné služby použily postupy okopírované od žurnalistické vyšetřovací skupiny Bellingcat. V brzku se tak dozvíme, kdo z velvyslanectví USA v Praze po zadržení „agentů CIA“ v Moskvě 17. dubna volal na BIS, vládu a vnitro, aby neprodleně vystoupili s obviněním kvůli Vrběticím,“ zdůraznil.Podle názoru Bašty to, že ruské tajné služby začaly v mediálním prostoru používat modus operandi Bellingcatu, by nakonec mohlo vést ke znevěrohodnění bellingcatího vyšetřování. „V takovém případě by některým vyšetřovatelům BC hrozil osud zakladatele syrských Bílých přileb Jamese Le Mesuriera (v Istanbulu záhadně vypadl z okna),“ poznamenal diplomat s dovětkem, že historie tajných služeb je podobných příkladů plná.

