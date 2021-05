https://cz.sputniknews.com/20210502/nad-benesovou-se-stahuji-mracna-babis-s-ni-chce-mluvit-o-vrbeticich-stanjura-vola-po-rezignaci----14352414.html

Nad Benešovou se stahují mračna. Babiš s ní chce mluvit o Vrběticích, Stanjura volá po rezignaci

02.05.2021

2021-05-02T15:16+0200

2021-05-02T15:16+0200

2021-05-02T15:16+0200

Zmiňme, že tento týden v podcastu PoliTalk pro Novinky Benešová uvedla, že vyšetřovacích verzí v kauze výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 může být i více než dvě.Benešová však není jediná, kdo nevylučuje větší počet verzí. Minulou neděli prezident Miloš Zeman ve svém mimořádném projevu uvedl, že se pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi.Vicepremiér Hamáček zaujímá opačný názor a trvá na tom, že existuje jedna vyšetřovací verze spojená s pohybem příslušníků jednotky 29155 ruské vojenské zpravodajské služby GRU.„Rozhovor mě vůbec nepotěšil, protože stejně jako část projevu prezidenta republiky nahrál někomu jinému než České republice,“ vyslovil se Hamáček v pořadu Otázky Václava Moravce k postoji šéfky justičního resortu.Stanjura výroky Benešové kvalifikoval tak, že někteří členové vlády nedůvěřují premiérovi ani vicepremiérovi. Podle jeho názoru by si ti neměli nechat líbit zpochybnění důležitých bodů v zahraniční politice, pokud jde o bezpečnost českých občanů.Představitel občanských demokratů se domnívá, že ministryně by podle něj měla být „bezesporu odvolána“.Souznění se stanoviskem Stanjury lze spatřit i u lídra Pirátů. Ivan Bartoš považuje podobný rozhovor za zásadní problém v době, kdy Česká republika vyhošťuje ruské diplomaty, žádá spojence o podporu a některé státy přistoupily k solidárnímu vyhoštění zaměstnanců ruských velvyslanectví.V souvislosti s danou situací se chce premiér Andrej Babiš setkat s Marií Benešovovou kvůli jejímu prohlášení, že v případě výbuchu ve Vrběticích existují více než dvě verze. V dotyčném pořadu o tom informoval vicepremiér Jan Hamáček.

Babiši, pokud se necháš Hamáčkem takhle manipulovat, můžeš jít rovnou do prdele, ne do voleb ... Pokud na popud Hamáčkovic lejna sáhneš na Bebešovou, nemáš v politice víc co hledat ...

Červenáček

Červenáček: Co se týče následků a doher kauzy Vrbětice, tak už z dob před druhou válkou dostaly tři celkem malé státy - Československo, Polsko a Maďarsko, úlitby od trockistického CCCR. Poměry byly jiné. Ve Vídni bylo jedno z center nadnárodního řízení a CCCR neměl páky na světovou politiku, tak poskytoval uvedeným státům různé dárečky, úlitby, aby byli CCCR nakloněni. A z té doby jsou ve vlastnictví uvedených států nepřiměřeně velké nemovitosti k diplomatickým účelům. Také Český dům. CCCR to poskytl dosud zdarma. To chce změnit. Nemovitosti bude chtít RF vrátit a zřídit pro ty země jedno společné velvyslanectví ve Vídni. Naši podpindostníci budou řvát jako zaplacení trollové. Moc se na to těším. 🍒 🥀🌹🍒🥀

