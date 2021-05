https://cz.sputniknews.com/20210502/ornella-koktova-je-stale-na-jip-fanousci-zminili-vestbu-kartarky-ktera-ji-komplikace-predpovedela-14349955.html

Ornella Koktová je stále na JIP. Fanoušci zmínili věštbu kartářky, která jí komplikace předpověděla

Ornella Koktová je stále na JIP. Fanoušci zmínili věštbu kartářky, která jí komplikace předpověděla

Trojnásobná maminka Ornella Koktová jen před nedávnem vyděsila své fanoušky zprávou, že skončila po třetím porodu v nemocnici. Nově se svým sledujícím svěřila... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-02T12:53+0200

2021-05-02T12:53+0200

2021-05-02T12:53+0200

celebrity

ornella koktová

problémy

komplikace

celebrita

model

porod

těhotenství

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/02/14349835_0:140:1501:984_1920x0_80_0_0_0a79b42c56652f1f0a49c7ca74c48704.jpg

Připomeňme, že Ornella Koktová prožívala rizikové těhotenství, kvůli čemuž nemohla chodit například na delší procházky mimo dům či zvedat těžší věci. Právě po porodu a narození dcerky Lilianne se těšila Ornella na to, že veškeré komplikace skončily. Opak byl však pravdou.Na sociální síti se před několika dny svěřila, že jí začaly po císařském řezu silné bolesti na levé straně břicha v oblasti střev. Poté, co ji její tatínek odvezl do nemocnice, se zjistila blokace ve střevech se zánětem.Ornella dříve vysvětlila, že nález o velikosti 7 centimetrů způsobila podle lékařů výraznější velikost čerstvě narozené Lilianne.Nyní se svým sledujícím opět připomněla na Instagramu. „Maminka leží ve stabilizovaném stavu na JIP už čtvrtý den...starají se o mě nejlíp na světě. Aneb jak mi Lilianne zachránila...jak těhotenství s ní mě vlastně zachránilo. Věci se opravdu dějí tak...jak mají,“ uvedla.Nutno podotknout, že v komentářích se jí dostalo slov podpory, přičemž někteří sledující si vzpomněli na věštbu jakési kartářky, o které hovořila Ornella dříve v živém vysílání.Další pak vysvětlila pro ostatní, že v onom živém vysílání mluvila Ornella o výkladu kartářky, která jí předpověděla, že bude maminka tří dětí. „Kartářka jí předpověděla tři děti s tím, že u třetího porodu budou velké komplikace a že může málem zemřít...nebo tak nějak to bylo,“ vysvětlila. Ornella a Josef KoktoviČeský podnikatel Josef Kokta byl dříve pořádně za vodou, ale nakonec zkrachoval. Původně zbohatl na hudebním průmyslu a reklamním holdingu, poté se mu však jeho byznys příliš nedařil. Moc štěstí neměl ani v osobním životě, jelikož má za sebou několik rozvodů. Jeho manželkou se stala Alena Koktová, s kterou si Josef pořídil dceru Alenu a syny Josefa a Petra. Další jeho ženou se stala česká zpěvačka a známá moderátorka Gábina Partyšová, s níž má syna Kristiána. Kvůli Koktově nevěře se však toto manželství rozpadlo a Gábina Partyšová požádala v roce 2012 o rozvod.Nyní Kokta žije s Ornellou Koktovou (dříve Štiková), která byla původně jeho milenkou a v rozvodu s Partyšovou hrála hlavní roli. Ornella porodila Koktovi také několik potomků, s čímž však Kokta nejspíš původně nepočítal, jelikož se tehdy nechal slyšet, že si atraktivní Ornellu našel jen kvůli sexu a že ho rozvod s Partyšovou mrzí. Nakonec ale změnil názor a Ornellu si vzal za ženu. Nyní spolu mají dva syny, Quentina a Svena, a dceru Lilianne. Mladou modelku Ornellu Koktovou proslavil především vztah s Koktou. Slávu jí přinesla ale také reality show Štiky, v níž účinkovala celá její rodina, včetně Kokty.

https://cz.sputniknews.com/20210426/ornella-koktova-skoncila-v-nemocnici-po-porodu-ji-trapily-obrovske-bolesti-14285297.html

https://cz.sputniknews.com/20210325/angelina-a-brad-na-cesky-zpusob-andrea-pomeje-se-zvecnila-se-svym-pritelem-na-odvaznem-snimku-13380131.html

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ornella koktová, problémy, komplikace, celebrita, model, porod, těhotenství