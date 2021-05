https://cz.sputniknews.com/20210502/podle-prymuly-se-musi-zacit-ockovat-100-tisic-osob-denne-v-otevreni-zahradek-nevidi-problem-14354596.html

Podle Prymuly se musí začít očkovat 100 tisíc osob denně. V otevření zahrádek nevidí problém

Epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula se v pořadu Partie Terezie Tománkové na TV Prima zmínil, že tempo rozvolňování v Česku je přiměřené... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

Prymula se domnívá, že otevření malých obchodů není problém.„Historicky se zde používalo několik systémů, podle kterých rozvolňovat. Situace se během roku změnila, teď dává systém docela smysl. Jsou tu nějaké odchylky, které vnášejí nejistotu mezi lidi,“ řekl Prymula.Podle něj by se mohlo rozvolňovat rychleji. „Je zde pokles, ale není tak dramatický, klesáme o 15 až 20 procent týdně dolů. Podle mě se rozvolňuje přiměřeným tempem,“ dodal Prymula.Poslanec Vlastimil Válek uvedl, že však nikdo neví, jaká opatření vláda přijme. „Musíme mít dva parametry, které je potřeba sledovat. Když klesají, měla by vláda rozvolňovat. Měla by to vždy uvést, co bude dělat, aby se na to lidé mohli připravit,“ řekl. Za chybu vlády považuje, že nejdřív něco řekne, a pak to zase popírá.Diskuze se účastnil také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Ten řekl, že malé obchody počítaly s tím, že budou moci otevřít v pondělí. Vláda však nakonec otevření obchodů o týden posunula.„Já si myslím, že obchody jako maloobchody nejsou nijak zvlášť nebezpečné. Za dodržování parametrů tam není větší riziko než v supermarketech. Lidé někde nakoupit musí,“ míní Prymula.Prouza také kritizoval nejasná pravidla u restaurací a zahrádek.„Vždy platilo, že interiéry restaurací byly brány jako více rizikové. Chybí mi ale jasná pravidla pro to, jak otevřít zahrádky. Ministerstvo zmizelo do ilegality. Před třemi týdny jsme posílali návrhy, nemáme ale žádnou reakci ani nevíme, jak budou zahrádky fungovat,“ dodal Prouza.Například Prymula nevidí žádný problém v otevření zahrádek, dodává, že daleko větší nebezpečí představuje shromažďování lidí u výdejného okénka.Podotkl, že se již několikrát dotazoval ministra zdravotnictví, kdo je odpovědný za přijetí současných opatření. „Pan profesor ale nebyl schopný říci, kdo za tím stojí. Nedokázal na to odpovědět. Kdo tedy v pracovních skupinách je?“ ptá se Válek.Prymula dodal, že viděl situaci na posledním výboru, kde odborní náměstci chyběli.Za nešťastné Prymula také označil posouvání termínů očkování.„Nemůžeme něco slibovat, když nevíme, co bude. Je nešťastné, že řeknou, že neotevřou a pak pod nátlakem stejně otevřou,“ řekl Prymula.Válek a Prymula se také shodli na tom, že když se nezačne očkovat požadovaných 100 tisíc osob denně, systém se může dostat do problémů a začnou se hromadit vakcíny.Není dobré ani to, že je poměrně velký počet nenaočkovaných osob mezi skupinami ve vysokém věku. Epidemiolog vidí příčinu ve složitém registračním systému. Válek doporučil, aby více očkovali praktičtí lékaři, nakolik jim důchodci více důvěřují.Válek dále dodal, že co nejvíc osob bude třeba naočkovat před prázdninami, kdy budou lidi chtít odjet na dovolenou.

