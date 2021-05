https://cz.sputniknews.com/20210502/svycarske-mesto-jde-do-boje-s-bezdomovci-nabizi-jim-jednosmerne-jizdenky-do-evropskych-statu-14355514.html

Švýcarské město jde do boje s bezdomovci. Nabízí jim jednosměrné jízdenky do evropských států

Švýcarské město jde do boje s bezdomovci. Nabízí jim jednosměrné jízdenky do evropských států

Navzdory tomu, že tato země často zaujímá první místa na seznamu nejbohatších národů, není Švýcarsko imunní vůči problému bezdomovectví. Švýcarské město... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-02T23:39+0200

2021-05-02T23:39+0200

2021-05-02T23:39+0200

svět

migrační krize v eu

migrační politika

migrační krize

migranti

švýcarsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/329/99/3299922_0:0:461:259_1920x0_80_0_0_33d47b2fc48931a94e60172fed08a840.jpg

Podle místních novin 20 Minutes nabízejí úřady bezdomovcům cestovní lístky do jakékoli destinace v Evropě a také 20 švýcarských franků (téměř 474 Kč).Podle listu Le News už nabídku přijalo 31 lidí. 14 z Rumunska, 7 z Belgie, 7 z Německa, 2 z Itálie a 1 z Francie.Toprak Yergu, mluvčí basilejského resortu spravedlnosti, řekl novinám, že každý bezdomovec může o to nyní požádat.Jednotlivci však musí podepsat smlouvu a slíbit, že se na určitou dobu nevrátí do Basileje nebo Švýcarska. Toprak Yergu řekl, že lidé přistiženi při porušení smlouvy budou deportováni ze země.Kritici toto opatření nazvali „čištěním ulic“. Není to poprvé, kdy se orgány ve Švýcarsku uchýlily k opatřením, která bývají kontroverzní. V roce 2014 úředníci v Ženevě pokutovali bezdomovkyni 500 franky (11 768,49 Kč) za žebrání na ulicích. Evropský soud pro lidská práva později zrušil rozhodnutí a nařídil městu zaplatit ženě odškodnění ve výši 1108 dolarů, napsalo vydání.V roce 2016 úřady v kantonu Vaud zakázaly žebrání v této oblasti. Navzdory veřejnému nesouhlasu a četným pokusům skupin pro lidská práva zrušit zákaz, však opatření stále platí.Zastánci zákazu argumentují tím, že je potřeba zakročit proti organizovaným sítím, které využívají žebráky a někdy i děti.Nová migrační krizePřed konáním summitu EU na konci března orgány Ruska a Sýrie uvedly, že Sýrii hrozí nová migrační krize.Ve společném prohlášení šéfové koordinačních štábů pro návrat uprchlíků Michail Mizincev a Husein Makhlúf prohlásili, že Spojené státy a jejich spojenci vedou politiku striktních omezení proti syrskému národu, aby „ekonomicky udusily zemi“ a izolovaly ji na mezinárodní aréně.Špatná ekonomická situace podle jejich slov vede ke zpomalení procesu návratu uprchlíků do Sýrie.

https://cz.sputniknews.com/20210427/ve-snaze-utect-do-nemecka-riskovali-svuj-zivot-ceska-policie-zadrzela-migranty-z-afriky--14297463.html

https://cz.sputniknews.com/20210421/slovenska-policie-obvinila-dva-egyptany-souvisi-to-s-nezletilymi-migranty-14216232.html

švýcarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

migrační krize v eu, migrační politika, migrační krize, migranti, švýcarsko