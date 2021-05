https://cz.sputniknews.com/20210502/vojtech-filip-tehdejsi-sef-bis-ke-kauze-vrbetice-mlci-vi-prilis-mnoho-14357656.html

Vojtěch Filip: Tehdejší šéf BIS ke kauze Vrbětice mlčí. Ví příliš mnoho?

Vojtěch Filip: Tehdejší šéf BIS ke kauze Vrbětice mlčí. Ví příliš mnoho?

Vojtěch Filip, úřadující předseda KSČM, poukázal na mlčení bývalého šéfa Bezpečnostní informační služby Jiřího Langa, který službě velel v době, kdy došlo k... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-02T21:47+0200

2021-05-02T21:47+0200

2021-05-02T21:47+0200

čr

andor šándor

bezpečnostní informační služba (bis)

ksčm

vojtěch filip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1101/76/11017630_0:59:2730:1595_1920x0_80_0_0_956e591500bc77e73cee496490747874.jpg

„Generálmajor Jiří Lang. Znáte? Ne? Ale měli byste. V letech 2003 až 2016 byl ředitelem Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS. Tedy i v době výbuchů v muničním skladu Vrbětice. Dnes mlčí. Budu-li na chvíli akceptovat vyšetřovací verzi, že klíčovou roli sehrála v této kauze skutečně GRU, nemohu se nezeptat, jak moc se tehdy činila BIS pod jeho vedením?” ptá se Filip na stránce KSČM na Facebooku.Podle názoru předsedy KSČM je s podivem, že kvůli kauze Vrbětice dnes nikdo nevolá po osobní odpovědnosti bývalého velitele BIS Langa.„Jak je možné, že o agentech nevěděla, jak je možné, že by pronikli přímo do areálu a jak je možné, že dnes se pana generálmajora nikdo nezeptá nebo přímo nevolá k zodpovědnosti. Poctivě jsem prohledal všechny největší internetové portály a požádal o to i své asistenty. Neviděl jsem, že by dosud ani všichni ti draví investigativní novináři neráčili Jiřího Langa vyhledat a dotázat se ho na Vrbětice,” uvedl Filip.Politik na pozadí Vrbětic upozornil na to, že podle jeho názoru v současné době selhávají všichni, kdo mají na starosti bezpečnost státu.„Nebo není vůle tázati se těch, kteří něco vědí, či skutečných viníků? Asi proto, že mnoho vědí...? I kdyby tam nakrásně ti agenti byli, opravdovými viníky výbuchu GRU rozhodně není... Buď již tak či onak, jedno jisté dnes je - selhali a dál selhávají všichni ti, kteří mají na starost bezpečnost státu,“ uzavřel Vojtěch Filip své vyjádření.Kauza VrběticeKe kauze vojenských skladů ve Vrběticích se v posledních dnech vyjádřil také bývalý velitel vojenského zpravodajství generál Andor Šándor. Chybí podle něj potřebné důkazy potvrzující oficiální verzi české vlády.„Překvapilo mě oficiální vysvětlení událostí ve Vrběticích, s nimiž přišla česká vláda. Já netvrdím, že to není pravda. Ale nedostali jsme ani jeden kvalitní důkaz toho, že tohle (výbuch skladů – pozn. red.) učinili agenti GRU. To, že Čepiga a Miškin byli v té době v Ostravě – je potvrzeno záznamy z hotelu, ale to, že skutečně byli (ve skladech – pozn. red.) ve Vrběticích, popírají jak představitelé firmy Imex Group, tak i její advokát,” poukázal na klíčové neshody kauzy český generál.„Zaprvé já nevěřím tomu, že se o tom (premiér Andrej Babiš a první vicepremiér Jan Hamáček – pozn. red.) dozvěděli na poslední chvíli. Zadruhé byli nuceni k tomu, aby odhalili tuto informaci na tiskové konferenci v sobotu večer, protože se obávali úniku informací do médií. Oni nebyli připravení, udělali všechno chaoticky. Co se týče úniku důležité informace, v Česku je to běžná věc, bohužel,” poskytl svou interpretaci událostí Šándor.

https://cz.sputniknews.com/20210502/jsou-jenom-dohady-soudite-bez-dukazu-vondra-to-schytal-za-vyroky-o-rusku-v-evropskem-parlamentu-14356804.html

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andor šándor, bezpečnostní informační služba (bis), ksčm, vojtěch filip