https://cz.sputniknews.com/20210502/vstup-do-evropske-unie-byl-chybou-institut-svobody-a-demokracie-se-vyjadril-k-budoucnosti-ceska-14356311.html

„Vstup do Evropské unie byl chybou.“ Institut svobody a demokracie se vyjádřil k budoucnosti Česka

„Vstup do Evropské unie byl chybou.“ Institut svobody a demokracie se vyjádřil k budoucnosti Česka

Institut svobody a demokracie Jany Bobošíkové publikoval vyjádření týkající se přebývání České republiky v Evropské unii. EU prý byla ovládnuta silnými státy a... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-02T21:13+0200

2021-05-02T21:13+0200

2021-05-02T21:13+0200

čr

jana bobošíková

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1124/73/11247330_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_a58228ce63db1781738280f2bf4f79bf.jpg

„Evropská unie měla být jednacím stolem, u kterého mohou i menší, slabší, chudší, sedět a prosazovat své zájmy stejnými prostředky jako velké mocnosti. Po čtyřiceti letech ve stínu Sovětského svazu se takový jednací stůl s vlastní židlí a vlastním mikrofonem stal pro mnohé symbolem Západu, ke kterému se naše země chtěla a měla blížit,“ napsal na svém Facebooku Institut v příspěvku nadepsaném: 17 let cesty k nesvobodě.Od doby vstupu České republiky do Evropské unie ovšem, podle názoru Institutu, začíná být jasné, že stav je poněkud jiný.„Sedmnáct let po vstupu do Evropské unie čím dál tím tvrději zjišťujeme, že místo u stolu sice máme, ale mikrofony nám byly vypnuty. Vnější forma vypadá stále stejně ideálně: zájmy jsou přetavovány v konkrétní politiku na základě diskuse. Realita je zcela jiná: zájmy několika mocností jsou přetaveny v konkrétní politiku po diskusi mezi velmocemi za bezmocného přihlíženi všech ostatních. A protože u stolu seděli všichni, nevyhovující výsledek je vydáván za přání všech,“ uvedl.Podle názoru Institut, jehož nejviditelnější tváří je Jana Bobošíková, si při referendu o vstupu do EU lidé nepředstavovali, že zemi začne být díky vstupu do unie diktováno. „Vstup do Evropské unie byl chybou. Byl chybou z důvěry a z naivity, byl chybou z touhy po novém, lepším světě založeném na vzájemné spolupráci, rozvoji kultury a ochrany přírody, na touze cestovat, studovat a tvořit. Byl chybou pochopitelnou, a dokonce možná i omluvitelnou, byl chybou, která nás zavedla občas i na docela zajímavá místa a do docela zajímavých situací, ale především byl chybou, kterou je nutné napravit,” konstatoval Institut.Evropskou unii přitom označil za „svěrací kazajku“. „Je ideologií, která postupně ničí naše školství. Je ekonomickým systémem, který utlačuje podnikavé a svobodné a vyvyšuje ty, kdo umějí rychleji kliknout myší při soutěži o dotace. Je systémem, ve kterém se opět ze všeho nejvíce vyplatí mlčet, kde odvážní jsou zastrašováni a svobodní vysmíváni,“ dodal.Podle názoru Institutu čeká EU na svoji verzi perestrojky. Obratem ale unii označil na „nereformovatelnou a netransformovatelnou“. Česká republiky by prý měla z unie „po anglicku“ zmizet.Kritika EUJana Bobošíková a její Institut svobody a demokracie není jedinou institucí vyslovující kritiku na adresu Evropské unie. V roce 2017 se vůči Evropské unii rezolutně vyslovil bývalý prezident Václav Klaus, tématem bylo zahájení řízení EU s Českem kvůli neochotě přijímat migranty z Afriky a arabských zemí. „Nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie,“ uvedl již tehdy bývalý prezident.

Simo Häyhä;, Evropksá Unie začíná svým fungováním připomínat SSSR. Nicméně má i pozitivní stránky například bránění ruskému revanšismu. 8

Červenáček Červenáček: Vstup do fašistické EU byla to stejně velká chyby jako vstup do NATA. Menší chyba byl fašistický převrat v 1968 - ten Rusové uhráli. Jinak viz můj příspěvek o jeden článek dříve.🥀🌹🥀🌹🍒🥀🌹🥀🌹. 6

2

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jana bobošíková, eu