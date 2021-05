https://cz.sputniknews.com/20210502/whatsapp-zacne-v-kvetnu-odpojovat-ty-kdo-nesouhlasi-s-pravidly-proc-k-tomu-dochazi-a-co-lze-delat-14347707.html

WhatsApp začne v květnu odpojovat ty, kdo nesouhlasí s pravidly. Proč k tomu dochází a co lze dělat?

WhatsApp začne v květnu odpojovat ty, kdo nesouhlasí s pravidly. Proč k tomu dochází a co lze dělat?

Dne 15. května nabudou platnosti nová pravidla nejpopulárnějšího messengeru na světě, WhatsAppu. I když pravidla obyčejně nikdo nečte, a při registraci na... 02.05.2021, Sputnik Česká republika

Jednou z hlavních novinek v pravidlech WhatsAppu je změna schématu předání osobních údajů uživatelů. V nových pravidlech si lidé všimli bodu, že messenger bude předávat informaci o uživatelích mateřské společnosti Facebook, a ta je může užívat k rozboru a výběru kontextové reklamy, a prodávat je dál jiným společnostem.V zásadě se na pravidlech nic nezměnilo. WhatsApp i dříve předával informace o uživatelích Facebooku, jenomže nyní se stává tento proces otevřenějším. Vedení messengeru tvrdí, že nepředává obsah korespondence a telefonátů mezi uživateli třetím osobám, a také nesleduje jejich polohu.Chcete-li vědět, jaké údaje o vás WhatsApp sbírá, máte k tomu na messengeru zvláštní funkci.Proč se uživatelům novinky nelíbilyZdá se, že problém není ani tak v samotném WhatsAppu, jako v mateřské společnosti a sociální síti Facebook, která byla už nejednou usvědčena z nedbalého vztahu k osobním údajům a z dopouštěných úniků informace.WhatsApp ohlásila nová pravidla v prosinci roku 2020 a narazila hned na vlnu kritiky. Uživatelé začali tuto aplikaci veřejně odmítat a přecházet ke konkurentům. Situace byla tak vážná, že si WhatsApp koupil reklamní plochu v mnoha zahraničních obchodních novinách a jiných médiích, aby zamítal obvinění z úniku osobní korespondence uživatelů.Původně měla být nová pravidla uplatněna již 8. února 2021, ale kvůli kritice bylo jejich uplatnění přesunuto na 15. května. Pomohlo to částečně snížit nával kritiky a dočasně odpoutat pozornost lidí, část obecenstva už ale začala odcházet na jiné messengery. Například The Wall Street Journal oznámil prudký růst popularity ICQ New, který byl populární již v 90. letech.Co bude s těmi, kdo nesouhlasíUživatelé už začali dostávat návrhy, aby buď přijali, nebo odmítli nová pravidla WhatsAppu, a toto rozhodnutí mohou odložit až do 15. května. Poté začne administrativa WhatsAppu postupně blokovat uživatele, neomezí jim ale všechny funkce najednou.Po 15. květnu zmizí u uživatelů, kteří s novými pravidly nesouhlasí, všechny zprávy, a nebudou je moci odesílat ani číst. Na messengeru budou fungovat jen internetové telefonáty, časem ale bude i tato funkce odpojena.Pak zbudou uživatelům jen dvě možnosti – buď WhatsApp odmítnout, nebo s novými pravidly souhlasit. Každý rozhoduje sám, co má dělat, a abyste to definitivní rozhodnutí učinili, doporučujeme pozorně si přečíst nová pravidla na WhatsAppu.

