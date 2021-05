https://cz.sputniknews.com/20210502/za-sobotu-pribylo-v-cr-1169-nove-potvrzenych-pripadu-covidu-19-reprodukcni-cislo-je-stale-pod-1-14348438.html

Za sobotu přibylo v ČR 1169 nově potvrzených případů covidu-19. Reprodukční číslo je stále pod 1

Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo za sobotní den 1169 nově potvrzených případů covidu-19. Jedná se o něco menší počet, než tomu bylo před týdnem. 02.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví na webu, během soboty potvrdily laboratoře 1169 nově nakažených osob na covid-19. Celkově provedly laboratoře více než 6,7 milionu PCR testů, antigenních testů bylo pak provedeno více než 11,5 milionu. Potvrzených případů bylo za celou dobu pandemie více než 1,6 milionu. Z nemoci se již vyléčilo přes 1,5 milionu osob, naopak jí podlehlo 29 tisíc lidí. Hospitalizaci nyní vyžaduje 2676 lidí. Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden nakažený, vzrostlo o tři setiny. Nyní se tak nachází na hodnotě 0,87, jeho hodnota se však stále nachází pod klíčovou hranicí 1.Za první květnový den bylo naočkováno proti této nemoci 21 650 lidí, tedy o tisícovku méně než minulý týden v sobotu. Celkově eviduje resort více než 3,1 milionu vykázaných očkování. V České republice se očkuje doposud čtyřmi vakcínami. Jedná se ty od firem Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Očkovat se začalo v zemi na konci prosince, přičemž jako první dostali možnost se naočkovat klienti domovů pro seniory a zdravotníci, pak se přidávali senioři, učitelé. Momentálně se můžou do registračního systému hlásit lidé starší 55 let a přednost mají i mladší pacienti s vybranými nemocemi.Rozvolnění se dotkne kadeřníkůOd pondělí 3. května dojde k obnově provozu kadeřnictví a dalších kosmetických služeb. Každý zákazník, který bude chtít navštívit kadeřnictví, masáž, kosmetiku a další služby, musí při každé návštěvě předložit negativní test na covid-19.V případě profesionálně provedeného PCR testu bude platit sedm dní od odběru, antigenní provedený na certifikovaném místě bude platit 72 hodin. Nakonec bude možné využít také testy z práce, zaměstnavatel však musí vyhotovit potvrzení, že výsledek testu byl negativní. U dětského testu ze školy zákonný zástupce sepíše čestné prohlášení o negativním testu, včetně data provedení testu. Zároveň je test možné provést na místě před poskytnutím služby.Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že poskytovatelé služeb budou muset uchovávat jméno a příjmení zákazníka, čas poskytnuté služby a údaje, kdo službu poskytl.Zbylé služby a obchody by se měly otevřít 10. května. V řadě krajů se vrátí do škol žáci druhého stupně základních škol, budou otevřeny galerie a muzea.

