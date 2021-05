https://cz.sputniknews.com/20210502/zachranari-dnes-zasahovali-nedaleko-hradu-valecov-muz-spadl-z-vysky-15-metru-14351356.html

Záchranáři dnes zasahovali nedaleko hradu Valečov. Muž spadl z výšky 15 metrů

Dnes musela Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje zasahovat nedaleko zříceniny hradu Valečov na Mladoboleslavsku. Informoval o tom portál iDnes.cz. 02.05.2021, Sputnik Česká republika

Muž středního věku se totiž zřítil z přibližně 15metrové výšky v nepřístupném terénu. Na záchranu muže se vydalo několik jednotek hasičů a záchranářů. Jejich práce však byla zkomplikovaná nepřístupným terénem. Muž byl následně převezen vrtulníkem do nemocnice.Na záchranné akci se také podíleli hasiči s lezeckou skupinou, policisté a také vrtulník Letecké záchranné služby.Případ pobodání v PrazeNedávno jsme informovali o tom, že v jednom z rodinných domů v Ploskovické ulici v pražských Dolních Chabrech došlo k útoku, při kterém byli pobodáni matka a její nezletilý syn. Na místo dorazili kriminalisté z mordparty a hned od noci začali pátrat po předpokládaném útočníkovi, který z místa činu utekl. Dne 28. dubna po 11. hodině bylo pátrání nakonec ukončeno.Policie „v souvislosti s vyšetřováním násilného trestného činu” od samého začátku hledala 14letého chlapce. Velké množství policistů i strážníků okamžitě začalo prohledávat okolí domu. Do vzduchu vzlétl policejní vrtulník s termovizí, do Ďáblického háje zamířila Speciální pořádková jednotka.Okolní ulice pročesávali policisté v neprůstřelných helmách a se samopaly, motorizované hlídky zastavovaly ke kontrole auta, autobusy i například cyklisty. Preventivně byl na místě přítomen také inspektor provozu pražské záchranky.Předpokládalo se, že hledaný chlapec může být zraněný a ozbrojený. Nakonec ho našli zhruba 100 metrů od domu, kde došlo k pobodání dvojice. Na Twitteru pak policie bez dalších podrobností informovala o tom, že pátrání bylo úspěšné.

česká republika

