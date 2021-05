https://cz.sputniknews.com/20210503/belohorcova-na-show-tvoje-tvar-ma-znamy-hlas-vsechny-mladata-strcis-do-kapsy--zaznelo-14365897.html

Belohorcová na show Tvoje tvář má známý hlas. „Všechny mláďata strčíš do kapsy" – zaznělo

Známá slovenská moderátorka, playmate a podnikatelka Zuzana Belohorcová je jednou z další osmičky účastníků show Tvoja tvár znie povedome na Slovensku, což je... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Těsně před semifinálovým kolem na svém Instagramu napsala:Ke komentáři také přiložila fotografii, aby mohli sledující ohodnotit, nakolik se povedlo maskérům přiblížit Belohorcovou originálu.Většina sledujících ocenila obočí:„To obočí máš Zuzi perfektní,“ uvádí jedna sledující.„Takové obočí vám sluší,“ připájí se další.„Topka total všechny mláďata strčíš do kapsy!!!“ míní další uživatelka.Nepovšimnut nezůstal ani její nestárnoucí zevnějšek.Samotné vystoupení nemohlo snad proběhnout lépe. Sama Belohorcová se přiznala, že to bylo její nejlepší vystoupení.K tomuto názoru se přiklání také mnoho jejích fanoušků.„Zuzi, byla si úžasná a úplně tě to změnilo vizuálně, a moc moc ti to seklo. Radost na tebe koukat,“ míní jedna uživatelka.„Zuzko, skvělé vystoupení a vizáž také nesmírně sekla, škoda, že již show končí, byli jste nejlepší ročník ze všech sérií,“ uvádí další.Mnoho uživatelů je toho názoru, že výkon a zevnějšek Belohorcové dokonce zastínil originál.„Hezčí než Dua Lipa! Výkon Top, a že prý vyvrtnutý členek… zajisté,“ píše sledující.Slovenská verze Tvoje tvář má známý hlasTvoja tvár znie povedome, obdoba české show Tvoje tvář má známý hlas, je týdenní pořad televize Markíza, ve kterém osm známých slovenských osobností napodobuje světoznámé hvězdy. Momentálně se v televizi vysílá již šestá řada. Moderátorem této řady je Martin Nikodým, v porotě jsou Mário „Kuly“ Kollár (z kapely Desmod), herečka Zuzana Kubovčíková Šebová a herečka Lujza Gajarová Schrameková.

