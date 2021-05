https://cz.sputniknews.com/20210503/blinken-prohlasil-ze-v-usa-obcas-zapomenou-proc-nasadili-vojaky-v-afghanistanu-14359780.html

Blinken prohlásil, že v USA občas zapomenou, proč nasadili vojáky v Afghánistánu

Blinken prohlásil, že v USA občas zapomenou, proč nasadili vojáky v Afghánistánu

Ministr zahraničí USA Antony Blinken prohlásil, že USA občas zapomínají na původní příčinu nasazení vojenského kontingentu v Afghánistánu před 20 lety. 03.05.2021, Sputnik Česká republika

V komentáři k eventuálnímu příchodu k moci radikálního hnutí Tálibán v Afghánistánu po stažení vojsk NATO ministr zahraničí zdůraznil, že Washington má být připraven na jakýkoli vývoj událostí.Blinken rovněž připomněl, že USA neodcházejí z Afghánistánu úplně.„Naše velvyslanectví zůstane, zůstane pomoc, kterou poskytujeme Afghánistánu, ekonomická podpora, podpora rozvoje, humanitární. A nejen naše pomoc, ale také našich partnerů a spojenců.“Bílý dům předtím prohlásil, že 1. května zahájí a do 11. září ukončí stažení vojsk z Afghánistánu za koordinace se spojenci. V roce 2020 podepsaly USA se zástupci radikálního hnutí Tálibán v Dauhá první mírovou smlouvu za více než 18 let války. Stanoví stažení do 14 měsíců cizích vojsk a zahájení vnitřního afghánského dialogu po výměně zajatců. Od okamžiku podepsání smlouvy Tálibán nejednou obvinil Washington z jejího porušení.

Proč je nasadili? Aby vraždili, jako vždy a všude ve světě.

