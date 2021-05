https://cz.sputniknews.com/20210503/buresova-prozradila-co-rozhodne-nebude-soucasti-jeji-svatebni-vybavy-14366166.html

Burešová prozradila, co rozhodně nebude součástí její svatební výbavy

Hvězda seriálu Slunečná Eva Burešová se nedávno zmínila o tom, v čem by se nechtěla vdávat. Při módním focení se přiznala, že by nechtěla být nevěstou v... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Brýle jsou však nezbytnou součástí Evina života již od 13, kdy se zjistilo, že špatně vidí do dálky. „Nechci je mít, když hraju nějakou postavu. Takže je to tak, že je ráno v maskérně sundám, aby se oči rozkoukaly. Kdybych je odložila těsně před klapkou, budu šilhat a to není hezký pohled,“ vtipkuje Eva.Při focení pro jednu síť prodejen s brýlemi Burešová přiznala, že se jí líbí spíš extravagantní modely brýlí. Některé takové kousky zdědila po své mamince.Odvaha zkoušet něco extravagantního ji rozhodně nechybí, je proto často pro ostatní vzorem.Herečka se také přiznala, že kontaktní čočky rozhodně v oblibě nemá. Pravidelně je nosila v pořadu Tvoje tvář má známy hlas, a prý to bylo vždycky spojeno s komplikacemi. Pravidelně je nosit proto nehodlá, no možná až na jednu výjimku.

