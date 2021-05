https://cz.sputniknews.com/20210503/chlapec-si-hral-na-koleji-s-kamarady-u-prerova-srazil-ho-vlak-14364300.html

Chlapec si hrál v kolejišti s kamarády, u Přerova ho srazil vlak

Chlapec si hrál v kolejišti s kamarády, u Přerova ho srazil vlak

Nehoda se stala v neděli večer, nezletilého chlapce srazil na periferii Přerova osobní vlak. Při střetu s vlakem se vážně zranil a měl být do nemocnice... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Jak se uvádí na portálu, do blízkosti tratě se dostala skupina dětí přes únikový východ v protihlukové stěně.Nehoda se stala v neděli po 19:00 v katastru Přerova. „Skupina dětí si hrála a trávila svůj volný čas v kolejišti v blízkosti firmy Olympus. Uvedeným místem v té době projížděl rychlovlak ve směru na Ostravu, který zachytil a vážně zranil nezletilého chlapce. Hoch byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedla policejní mluvčí.Personál vlaku ihned po srážce ale poskytl chlapcovi první pomoc a do příjezdu záchranné služby prováděli pomocí operátorů tísňové linky telefonicky asistovanou resuscitaci. Poté v tom pokračoval lékař, u chlapce se podařilo obnovit srdeční aktivitu.Podle mluvčí záchranné služby Lucie Urbanové chlapce na místě resuscitovala posádka vlaku, vzápětí na místě zasahovala záchranná služba včetně vrtulníku.Policie v této souvislosti vyzývá rodiče, aby své děti poučili o vážném nebezpečí her v kolejišti a věnovali zvýšenou pozornost tomu, kde a jakým způsobem jejich potomci tráví volný čas. Zároveň žádá úřad obyvatele, pokud uvidí děti, které si hrají na železniční trati nebo v její blízkosti, aby se neprodleně obrátili na linku 158.Policejní mluvčí zároveň upozornila, že vstup do kolejiště v místech, která k tomu nejsou určená, je zakázaný. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 10 tisíc korun, dodala mluvčí.

