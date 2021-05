https://cz.sputniknews.com/20210503/dansko-se-zreklo-vakciny-proti-koronaviru-johnson--johnson-14365526.html

Dánsko se zřeklo vakcíny proti koronaviru Johnson & Johnson

Dánsko se zřeklo vakcíny proti koronaviru Johnson & Johnson

Dánské úřady rozhodly, že země vakcínu Johnson & Johnson nepoužije. Uvedlo to ve svém prohlášení tamní ministerstvo zdravotnictví. 03.05.2021, Sputnik Česká republika

„Dánsko odmítá používat vakcínu Johnson & Johnson. Úřady nevěří, že přínosy vakcíny převáží rizika vzniku krevních sraženin,“ uvádí se ve zprávě.Dánské orgány tedy již upustily od používání dvou vakcín - Johnson & Johnson a AstraZeneca.Úřady království zároveň ale poskytly obyvatelům příležitost vybrat si jednu z těchto dvou vakcín na dobrovolném základě.Zmiňme, že v dubnu australská vláda se rozhodla nekupovat vakcínu Johnson & Johnson proti covidu-19. Uvedly to noviny Sydney Morning Herald s odvoláním na vládní prohlášení.Rozhodnutí australských úřadů souvisí s tím, že v zemi se již vyrábí analog vakcíny Johnson & Johnson, a to vakcína AstraZeneca.Společnost Johnson & Johnson dříve, než souhlasila s dodávkami vakcín do Austrálie, si vytýčila podmínku, aby v zemi existoval určitý systém odškodnění bez soudní žaloby v případě osob, u nichž se objevily vedlejší účinky jako následek očkování. Tento systém se však v Austrálii nepoužívá.Vláda země údajně uzavřela samostatné dohody o kompenzacích se společnostmi Pfizer a AstraZeneca a pracuje na možném poskytování kompenzace zdravotnickým pracovníkům. Podle názoru Liz de Somerové, ředitelky organizace Medicines Australia, se však tyto dohody nevztahují na velký počet lidí a na hromadné očkování.Australský regulační úřad doporučil obyvatelům země, kteří jsou mladší 50 let, aby se nechali očkovat proti koronaviru vakcínou vyvinutou společností Pfizer, a nikoli vakcínou farmaceutické společnosti AstraZeneca. Později australská vláda doporučila, aby občané byli očkováni přípravkem Pfizer kvůli riziku vzniku krevních sraženin u osob očkovaných vakcínou AstraZeneca.

