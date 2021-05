https://cz.sputniknews.com/20210503/eurokomise-navrhla-oslabeni-restrikci-pro-vstup-do-eu-14361084.html

Eurokomise navrhla oslabení restrikcí pro vstup do EU

Eurokomise navrhla oslabení omezujících opatření pro vstup do zemí EU s ohledem na úspěchy vakcinace a zlepšení situace s covidem-19 ve třetích zemích, praví... 03.05.2021, Sputnik Česká republika

Eurokomise navrhuje povolit vstup na evropské území nejen občanům zemí s dobrou epidemiologickou situací, ale také všem, kdo byli plně naočkováni minimálně dva týdny před cestou. Vakcína ale má patřit do seznamu schválených evropským regulátorem.Osud ruské vakcíny v EvropěZemě EU se mohou samy rozhodovat o použití ruské vakcíny Sputnik V neautorizované evropským regulátorem EMA pro své občany, ale berou na sebe všechna rizika související s tímto rozhodnutím, prohlásil předtím na bruselském briefingu mluvčí Evropské komise Stefan Keersmaeker.„EMA provádí průběžné hodnocení vakcíny Sputnik V… Všechny naše evropské vakcíny absolvují důkladnou analýzu v EMA. Co se týče států, které již používají, nebo plánují použít takové vakcíny jako Sputnik V, máme velmi přesný postoj: státy mají právo nakupovat vakcíny, jež nepatří do našeho balíku. Když členský stát EU začíná používat vakcíny neschválené EMA, pak tento stát sám schvaluje tuto vakcínu (Sputnik V nebo jiné neautorizované v EU) v rámci neodkladné procedury, což znamená jistá rizika, která tento stát plně bere na sebe,“ řekl.Ruská vakcína proti koronaviru Sputnik V absolvuje od 4. března proceduru průběžného hodnocení v Evropské agentuře pro léčivé přípravky EMA, která se věnuje schválení vakcín k použití na evropském trhu. V EMA vyslovili předtím naději, že hodnocení Sputniku V proběhne urychleně, avšak datum schválení zatím není. Podle údajů médií máme očekávat schválení ruské vakcíny v květnu, když nevzniknou žádné komplikace.Zvláštní zájem EU o ruskou vakcínu se vysvětluje přestávkami v dodávkách schválených přípravků a také zprávami o vážných vedlejších účincích vakcín používaných v EU.

